Uçurumun kenarında 5 şehir!

Uçuurmun kenarındaki nefes kesici manzaralara sahip bu yapılar görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

1. RONDA (İSPANYA): 100 METRELİK DERİN VADİ İLE AYRILAN KASABA

Deniz seviyesinden 750 metre yüksekteki dağlık bir bölgede yer alan Ronda, Malaga ilinde uçurum kenarındaki bir kasaba. 100 metre derinliğindeki El Tajo Vadisi, kasabanın eski ve yeni bölümlerindeki evleri uçurumun iki farklı kısmında bırakıyor. Bir taraftan diğerine geçmek her biri harklı bir dönemde yapılmış (Roma, Fas ve 18. yüzyıl) 3 köprü sayesinde mümkün.

2. BONİFACİO (KORSİKA): AKDENİZ'İN 70 METRE ÜZERİNDE

Korsika Adası'nın güney ucunda yer alan Bonifacio adanın en büyük kasabasıdır. Zarif görünümlü hisar, rüzgarların ve Akdeniz'in dalgalarının yaladığı beyaz kireç taşlarıyla kaplı uçurumların üzerinde, deniz seviyesinin 70 metre üstünde yer alıyor. Bonifacio günümüzde dünyanın dört bir yanından gelen pahalı yatların limanı olarak kullanılıyor.

3. CASTELFOLİT DE LA ROCA (İSPANYA): 50 METRE YÜKSEKLİKTE BAZALT KAYALIKLARIN ÜZERİNDE

İspanya, Katalonya'daki Castelfolit de la Roca bölgesinin sınırı Fluvia ve Toronell nehirlerinin birleşmesi ile oluşuyor. Kasabanın üzerinde yer aldığı bazalt kayalıklar deniz seviyesinin 50 metre yukarısında ve uçurum kenar uzunluğu yaklaşık bir kilometreyi buluyor. Lav akıntılarıyla şekillenmiş bu yer, şehrin en küçük kasabalarından biri.

4. SANTORİNİ (YUNANİSTAN): 300 METRE YÜKSEKLİKTEKİ CENNET

Yunanistan'ın güneydoğusunda yer alan Santorini takım adaları yanardağ patlamasının kalıntılarından oluşuyor ve patlamadan önce tek bir ada idi. Muhteşem güzelliği ve hareketli gece hayatı burayı Avrupa'nın popüler turist mekanı haline getirdi.

5. MANAROLA (İTALYA): İTALYA'NIN EN TEHLİKELİ ZEMİNİNDE YER ALAN KASABA

Liguria'daki Manarola, İtalya'nın en tehlikeli yerlerinden birinde bulunan bir kasaba. Bu yerleşim yerinin ne kadar zamandır ayakta olduğunu söylemek güç, ancak Antik Romalılardan kalan metinler burada kutlamalarda içilen şarapların üretildiğini gösteriyor. Günümüzde de üzümbağlarının arasından geçerek Via dell'Amore'de (Aşk Yolu) yürüyebilir ve uçurum kenarındaki canlı renkli evleri görebilirsiniz.