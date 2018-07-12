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'da görülmesi gereken ülkeler

Keşif meraklıları, dünya üzerinde gezilmesi gereken birçok yer var. Yeni arkadaşlıklar, farklı yemek kültürü ve insanlarıyla dünyada sayısız güzellik ve heyecan dolu.Bu heyecanı yaşamak isteyenlere 'da bulunan yerleri listeledik. 'nun zengin tarihi, farklı mutfağı ile sizleri bekliyor? Peki Asya'da görülmesi gereken yerler nelerdir? Merak edenler detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 16:42
Asya'da görülmesi gereken ülkeler

HONG KONG

Uzun bir süre İngiltere hakimiyetinde olan , günümüzde 'e bağlı özerk bir bölgedir. Dünyanın en yüksek binalarına sahip olan Hong Kong, teknoloji ürünleri, canlı yaşamı ve kentin hemen yanında yükselen tepeleriyle dikkat çekiyor.

SEUL, GÜNEY KORE

'nin başkenti , gökdelenleri, teknolojik ürünlerin çeşitliliği ve canlı gece hayatıyla özellikle genç turistlerin gözdesi.

OSAKA, JAPONYA

Kalabalığı, koşuşturması ve her yanı yüksek binalarla dolu olması Osaka'yı bilim kurgu filmleri için doğal bir plato haline getiriyor.

TAİPEİ, TAYVAN

'ın başkenti olan Taipei, Uzak Doğu'daki pek çok yer gibi bir teknoloji diyarı. Kentin simgesi olan Taipei 101 kulesinin yanı sıra nemli havasıyla da bilinen şehir görülmeye değer bir yer.

ŞANGAY, ÇİN

Çin'in son 30 senede gelişen ve dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden biri halina dönüşen kenti, gökdelenleri ve canlı yaşamıyla dikkat çekiyor

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Asya'da görülmesi gereken ülkeler
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