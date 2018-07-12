Asya'da görülmesi gereken ülkeler

HONG KONG



Uzun bir süre İngiltere hakimiyetinde olan Hong Kong, günümüzde Çin'e bağlı özerk bir bölgedir. Dünyanın en yüksek binalarına sahip olan Hong Kong, teknoloji ürünleri, canlı yaşamı ve kentin hemen yanında yükselen tepeleriyle dikkat çekiyor.

SEUL, GÜNEY KORE



Güney Kore'nin başkenti Seul, gökdelenleri, teknolojik ürünlerin çeşitliliği ve canlı gece hayatıyla özellikle genç turistlerin gözdesi.

OSAKA, JAPONYA



Kalabalığı, koşuşturması ve her yanı yüksek binalarla dolu olması Osaka'yı bilim kurgu filmleri için doğal bir plato haline getiriyor.

TAİPEİ, TAYVAN



Tayvan'ın başkenti olan Taipei, Uzak Doğu'daki pek çok yer gibi bir teknoloji diyarı. Kentin simgesi olan Taipei 101 kulesinin yanı sıra nemli havasıyla da bilinen şehir görülmeye değer bir yer.

ŞANGAY, ÇİN



Çin'in son 30 senede gelişen ve dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden biri halina dönüşen Şangay kenti, gökdelenleri ve canlı yaşamıyla dikkat çekiyor