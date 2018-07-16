Aden'de gezilecek yerler

Yemen'in güneyinde, Hint okyanusunun kıyısında yer alan Aden kenti, ılıman iklimi ve birbirinden güzel sahilleri ile yılın 12 ayı dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Birbirinden güzel sahillerin arasında yerli ve yabancı turistlerin gözdesi ise meşhur''Fil sahili.''

Adını file benzeyen kayalıklardan alan sahil, görenleri hayrete düşürüyor. Fil şeklindeki kayalığın, rüzgarın meydana getirdiği aşınma etkisiyle oluştuğu tahmin ediliyor. Efsaneye göre ise eski çağlarda Hint ordularının kenti işgali sırasında patlayan volkanın, fil ordusunu etkisiz hale getirdiği, bu nedenle sahilin fil şeklini aldığı söyleniyor.

KIŞIN ORTASINDA YAZ GÜNEŞİ

Arap Yarımadası'nın ekvatora en yakın noktası sayılan; Yemen'in güneyinde, Hint okyanusunun kıyısında yer alan Aden kenti, diğer birçok ülkenin kış mevsimi ile boğuştuğu aylarda harika bir yaz turizmi alternatifi sunuyor. Kentin kış aylarındaki sıcaklık ortalaması 27 dereceyi bulurken, yaz aylarında sıcaklık dayanılmaz bir hale gelebiliyor. Özellikle nem oranının yüzde 90'larda seyretmesi ve buna kuru çöl sıcağının da eklenmesiyle, hissedilen sıcaklık 45 ila 50 derecelere kadar çıkıyor.

Kent sakinleri, dayanılmaz sıcaklarla deniz kıyılarında serinleyerek mücadele ederken, Fil sahili esrarlı yapısı ve gün batımında sunduğu görsel şölenle Adenliler'in gözdesi olmaya devam ediyor.