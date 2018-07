New York'ta gezilecek yerler

EMPİRE STATE BİNASI

New York'un neresinde olursanız olun, şehrin ikinci en yüksek (ve kesinlikle en ünlü) binası olan Empire State Binası'nı gözden kaçırmanız mümkün değil. Tabii sadece uzaktan bakmakla yetinmenize gerek yok. Binanın 86. ve 102. katlarındaki seyir teraslarına mutlaka çıkın ve şehrin nefes kesici manzarasını izleyin, bu kesinlikle New York'ta yapılması gerekenlerin başında geliyor.

CENTRAL PARK

Şehrin tam kalbinde, gökdelenlerin arasında yer alan Central Park'ı görüp de etkilenmemek mümkün değil. Ama 20 oyun alanı, 48 çeşme, çeşitli anotlar ve heykeller ile 36 köprüye sahip olan bu devasa parktan sadece geçmekle yetinmeyin. 15$'dan başlayan fiyatlarla bir bisiklet kiralayın ve en azından Alice Harikalar Diyarında heykelini, Bethesda Çeşmesi'ni, Jacqueline Kennedy Onassis Gölü'nü ve Wollman Buz Pateni Pisti'ni mutlaka görün.

TİMES MEYDANI

Kimileri tarafından sadece fazla bina, fazla reklam ve fazla kalabalık bir bölge olarak tarif edilse de, Times Meydanı kuşkusuz ki birçok kişi için New York'un en canlı, renkli, hareketli ve hayat dolu bölgesi. 42. ve 47. caddeler arasında uzanan bu meydanı ziyaret etmek için en iyi zaman ise kesinlikle hava karardıktan sonra, neon ışıkların tüm pırıltısıyla meydanı aydınlattığı gece saatleri.

BROOKLYN KÖPRÜSÜ

New York'un en ünlü simgelerinden biri olan ve 1883 yılından beri hizmet veren Brooklyn Köprüsü, aynı zamanda ABD'nin en eski asma köprülerinden birisi. Altı şeridin yanı sıra bir yaya ve bisiklet yolundan oluşan köprü, New York'un kalbi olan Manhattan ile Brooklyn'i birbirine bağlıyor ve kentin her iki bölgesinin de benzersiz manzaralarını sunuyor.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ

Frederic Auguste Bartholdi tarafından tasarlanan ve 1876'da Fransa tarafından ülkenin 100. Kuruluş yılı kutlaması için ABD'ye hediye edilen bu heykel, muhtemelen dünyanın en ikonik ve en tanınmış heykeli. New York'ta mutlaka gezilmesi gereken yerlerden birisi olan Özgürlük Adası'nda yer alan heykele ulaşımın en popüler yolu ise Battery Park'tan feribota binmek. Ancak Battery Park'ta bilet sırasında saatlerce beklemek istemiyorsanız diğer, bir seçenek olan Jersey City'deki Libery State Park'tan feribota binmeyi de tercih edebilirsiniz.

WEST VİLLAGE

Sıra sıra ağaçlarla süslü taş sokakları ve 19. yüzyıldan kalma evleriyle Manhattan'ın en kendine özgü mahallelerinden biri olan West Village, aynı zamanda şık butikleri, White Horse Tavern, Corner Bistro ve Murray's Bagel's gibi efsanevi kafe, bar ve dükkanlarıyla şehrin en çekici yerlerinden de birisi.