Akdeniz'de görülmesi gereken 5 ada!

1. KIBRIS



Akdeniz'in doğusunda yer alan Kıbrıs hem ülkemiz hem de Yunan kültürünün etkilerini taşımaktadır. Bu iki kültürün karışımı mutfağına, tarihine yansımıştır. Kıbrıs genellikle altın plajlı kumları ve eğlenceleri için tercih edilen bir adadır.

2.GİRİT



Girit diğer yunan adaları gibi ikonik bir güzelliğe sahiptir. Rengarenk sahil kasabaları, tarihi harabeleri, turkuaz denizi ve beyaz kumlu sahilleriyle pek çok tatilcinin gözdesidir. Girit'te güzel restoranlarda Yunan mutfağının tadına bakabilir, alışveriş yapabilir ve su sporları aktivitelerine katılabilirsiniz.

3. SİCİLYA



İtalya herkesin görmek isteyeceği bir ülkedir. Ancak turist çeken tek noktası ana karadaki bölümü değildir, Sicilya adası da pek çok kişinin gidip görmek istediği bir yerdir. Balıkçı kasabaları, tarihi güzellikleri ve İtalyan mimarisinin eserlerine tanıklık edebileceğiniz bir ada olan Sicilya'da zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

4. SANTORİNİ



Tüm Yunan adalarının en beğenileni olan Santorini, pek çok tatilcinin hayalinde yatmaktadır. Yunan kültürü ve mimarisi, beyaz badanalı otelleri ve muhteşem kıyı şeridiyle tüm dertlerinizi ve yorgunluğunuzu unutacağınız bir varış noktası.

5. MALLORCA



Hareketli gece hayatıyla bilinen Ibiza'nın kardeşi olan Mallorca hem dinlendirici hem de heyecanlandırıcı bir tatil yeridir. Kumsalları, tarihi, şehirleri ve manzarası tarif edilemez güzelliktedir.