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'de görülmesi gereken 5 ada!

, dünyanın en güzel tatil bölgelerinden biri. Yaz ya da kış gezmeyi, görmeyi en çok istediğimiz bölgelerden. Akdeniz'in o müthiş doğası sizi içine çeker. Cennetten bir parça olan Akdeniz'de gezilecek birçok yer var. Fakat biz sizin için Akdeniz'de görülmesi gereken 5 adayı listeledik. Kendinizden bir parça bulacağınız bu adalar, yaz tatilinizi değerlendirebilceğiniz eşsiz yerlerden. Akdeniz'de bulunan bu adalar nerede? Merak edenler için işte Akdeniz'de görülmesi gerereken 5 ada!

Giriş Tarihi: 18.7.2018 09:38
Akdeniz'de görülmesi gereken 5 ada!

1. KIBRIS

'in doğusunda yer alan hem ülkemiz hem de Yunan kültürünün etkilerini taşımaktadır. Bu iki kültürün karışımı mutfağına, tarihine yansımıştır. Kıbrıs genellikle altın plajlı kumları ve eğlenceleri için tercih edilen bir adadır.

2.GİRİT

diğer yunan adaları gibi ikonik bir güzelliğe sahiptir. Rengarenk sahil kasabaları, tarihi harabeleri, turkuaz denizi ve beyaz kumlu sahilleriyle pek çok tatilcinin gözdesidir. Girit'te güzel restoranlarda Yunan mutfağının tadına bakabilir, alışveriş yapabilir ve su sporları aktivitelerine katılabilirsiniz.

3. SİCİLYA

herkesin görmek isteyeceği bir ülkedir. Ancak turist çeken tek noktası ana karadaki bölümü değildir, adası da pek çok kişinin gidip görmek istediği bir yerdir. Balıkçı kasabaları, tarihi güzellikleri ve İtalyan mimarisinin eserlerine tanıklık edebileceğiniz bir ada olan Sicilya'da zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

4. SANTORİNİ

Tüm Yunan adalarının en beğenileni olan , pek çok tatilcinin hayalinde yatmaktadır. Yunan kültürü ve mimarisi, beyaz badanalı otelleri ve muhteşem kıyı şeridiyle tüm dertlerinizi ve yorgunluğunuzu unutacağınız bir varış noktası.

5. MALLORCA

Hareketli gece hayatıyla bilinen Ibiza'nın kardeşi olan hem dinlendirici hem de heyecanlandırıcı bir tatil yeridir. Kumsalları, tarihi, şehirleri ve manzarası tarif edilemez güzelliktedir.

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Akdeniz'de görülmesi gereken 5 ada!
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