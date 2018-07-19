Colmar'da gezilecek yerler

Alsace Lorraine bölgesinde yer alan bu şehir, Almanya ve Fransa arasında durmadan yer değiştirmiş. Bu yüzden burada Fransız ve Alman kültürünün izlerini bir arada görebilirsiniz.

COLMAR NEREDE?

Colmar, Fransa'nın Kuzey Doğusunda, Alsace Lorraine bölgesinde yer alıyor. Colmar, Fransa'nın en güzel ve renkli şehirlerinden biri. Colmar'ın geçmişi 9. yüzyıla kadar dayanıyor. Burada eskiden balıkçılar, demirciler, dericiler ve tüccarlar yaşarmış. Her meslek grubunun ayrı sokakları varmış. Günümüzde de sokak isimlerini yine bu şekilde görebiliyoruz.

1. COLMAR OLD TOWN – COLMAR ESKİ ŞEHİR

Colmar, eski şehir bölgesi yüzlerce yıldır aynı güzellikte kalmış. Sokaklarda gezerken ahşap ve kerpiçten yapılmış evler var. Colmar'ın hemen hemen hepsi çiçeklerle süslenmiş evlerle dolu.

2. ST MARTİN'S CHURCH, COLMAR– AZİZ MARTİN KİLİSESİ

St Martin's Church, Colmar Eski Şehri'nin tam kalbinde bulunuyor. Kilise, büyüklüğü, ince işçiliği ve gotik mimarisi ile göz kamaştırıyor. St Martin Kilisesi 1235 – 1365 yılları arasında, tam 130 yılda inşa edilmiş.

St Martin Kilisesi 1572 yılında çıkan bir yangında büyük hasar görmüş. 3 yıl sonra yenileme çalışmaları yapılmış. 1982 yılında yapılan restorasyonda 1000 yılından kalma eski bir kilisenin temellerine rastlanmış.

3. TANNER'S DİSTRİCT COLMAR– DERİCİLER SOKAĞI

Tanner's District Colmar'ın en popüler bölgelerinden biri. Dericiler Sokağı'nda 17. ve 18. yüzyıllardan kalma ahşap evleri görebilirsiniz. O zamanlarda burada dericilik işi ile uğraşanlar yaşarmış. Evlerin üst katları derileri kurutmak için kullanılırmış. Günümüzde ise yarı ahşap evleri ile turistleri cezbediyor. Tanner's District, Colmar 1974 yılında restorasyon görmüş ve eski güzelliğine kavuşmuş.

4.KOİFHUS, COLMAR

Koifhus, Eski Gümrük Evi'nin inşasına, 1433 yılında başlanmış ve 1480 yılında tamamlanmış. 16. yüzyılda binaya eklemeler yapılmış. 1898 ve 2002 yıllarında bina restorasyon görmüş.

Eskiden Koifhus'un zemin katında ithal ve ihraç edilen mallar bulunurmuş ve bunlardan vergi alınırmış. 19. yüzyıl sonlarında okul olarak hizmet vermiş.

5.LA PETİTE VENİSE – KÜÇÜK VENEDİK

Little Venice, Colmar adını İtalya'nın Venedik şehrine benzerliğinden alıyor. Bu bölgenin içinden su kanalları geçiyor. Burada yaşayanlar evlerine tekne ile ulaşım sağlıyorlar. Little Venice, Colmar'ın en sevimli yerlerinden biri.

COLMAR'A NE ZAMAN GİDİLMELİ?

Bahar ve yaz aylarında çiçeklerle süslenmiş yemyeşil doğası ile çok ilgi çekici bir yer ama yılbaşında kurulan Colmar Noel Pazarı, Fransa'nın en ünlü pazar yerlerinden biri.