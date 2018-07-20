Çin'de gezilecek yerler

ÇİN SEDDİ

Ülkenin kuzeybatısı boyunca seyreden Çin Seddi harabeye dönen bölümleriyle beraber 6 bin metreyi bulan yayılma alanıyla yeryüzünün en büyük defansif bloğudur. Yapımına MÖ 221 senesinde başlanan Çin Seddi, MS 608'de, yani yaklaşık 800 yılda tamamlanmıştır. Surlarının kalınlığı 6-7 metre arasında değişen ve yüksekliği 4 ila 6 metreyi bulan devasa savunma duvarının yapılış amacı, ülkeyi Türk saldırılarından korumak ve Çin'den kaçışları önlemek için inşa olunmuştur. Bu akıl almaz inşa yeryüzünde uzaydan görüntülenebilen tek yapıdır. Çin Seddi birçok kesim tarafında insanoğlunun korku karşısında ortaya koyabileceklerinin ispatı olarak değerlendirilmektedir. 1987 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan ve Çin Seddi, 2007'de belirlenen Dünya'nın Yeni 7 Harikası içersinde yer almaktadır. Çin'in turistik yerlerinden biri olan ve ülkenin sembolü haline gelen Çin Seddi'ni mutlaka görmelisiniz.

TOPRAK ASKERLER

Şensi eyaletinde bulunan Çin'in ilk hükümdarı Ghin Shi Huang'ın kabrinde bulunan pişmiş kilden (terakota) yapılan heykellerdir. MÖ 2. yüzyılın başlarına ait heykeller Şensi'nin Şian merkezinde 1974'te bir çiftçi tarafından tesadüfi bir şekilde aşkar olunmuştur. Mezarın yapımında yüz binlerce kişi çalışmıştır ve toprağın altında hala binlerce askerin ve savaş aracının bulunduğu öngörülmektedir. 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Toprak Askerler eşi benzeri görülmemiş yapılar olarak Çin'in tarihi yerlerindendir.

YASAK ŞEHİR

Burası başkent Pekin'in ortasında Ming ve Çing hükümdar ailelerinin ikametgahı olarak kullanılan bir İmparatorluk sarayıdır. 1406 ve 1420 seneleri içerisinde oluşturulan simge yapı, 8.707 odası ile mükemmel bir komplekstir. 720 metrekarelik sahayı içine alan saray, 1925 yılından bu yana Saray Müzesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Şu anda Çin Halk Cumhuriyeti'nin devlet müsamerelerinin ve siyasi propagandalarının merkezi konumundadır. 1987'de UNESCO Dünya Mirasları'na dahil edilmiştir. Ayrıca muhafaza edilen en büyük tarihi ahşap bina unvanı ile tasdiklenmiştir. Çin'in turistik yerlerinden biridir ve her yıl on milyonlarca ziyaretçi, ağırlamaktadır.

CENNET TAPINAĞI

Pekin'in güneydoğu kesiminde yer alan dini yapılar kompleksidir. Ming ve Ging hanedanlarının İmparatorları tarafından da ziyaret edilen tapınak 1406 ve 1420 yılları arasında inşa edilmiştir. Bu şaşalı yapı, 1998 yılından beri UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde bulunmaktadır. 4 farklı giriş kapısına sahip olan Cennet Tapınağı Uzakdoğu'da kendisinden sonra ortaya konulan birçok mimari eseri etkilemiştir. Çin gezi rehberinizde bu harika tapınak mutlaka yer almalıdır.

HUANGSHAN

Çin Halk Cumhuriyeti'nin doğusunda Anhui Eyaleti'nde yer alan bir dağdır. En yüksek noktası 1,864 metre yüksekliğe ulaşmaktadır. Mükemmel manzaralar sunan Huangshan bölgesi çam ağaçları, granit tepeleri ile dünyaca meşhurdur. Çinli ressamlara ilham kaynağı olan dağ, yılın her döneminde seyahatçilerin ve dağcıların uğrak mekanıdır. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne de geçen bu dağ Çin turunuzda mutlaka görmeniz gereken yerlerden biridir.

JİUZHAİGOU

Siçuan Eyaleti'nin kuzeyinde yer alan Jiuzhaigou mükemmel bir doğa koruma alanı ve ulusal parktır. Jiuzhaigou Vadisi Tibet Platosu'nun kenarında Min Dağları'nın bir parçasıdır ve 72 bin hektarlık bir bölgeyi içine kapsamaktadır. Onlarca şelale, rengarenk göller ve karla kaplı alanları 2000 ila 4500 metreyi bulan zirveleri sayesinde görenlere adeta canlı bir kartpostal izlenimi sunmaktadır. Yemyeşil bitki örtüsü ve yüzlerce hayvan türüne ev sahipliği yapan Jiuzhaigou, Çin gezisinde keşfedilmesi gereken bir bölgedir.

TİANANMEN MEYDANI

15. yüzyılın başında oluşturulan ve başkent Pekin'de bulunan Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihi meydanlarından biridir. Bölge doğal afetler sonucu ağır tahribata uğrasa da 17. yüzyılın ortasında Ging Hanedanı'nın hakim olduğu yıllarda yeniden restore edildi. 1650'li yıllardan itibaren Tiananmen Meydanı olarak isimlendirilmiştir ve 440 bin metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Şu anda Dünya'nın en büyük kentsel meydanı olarak bilinmektedir. Birçok meşhur restoranı, kafesi ve diğer işletmeleri bulunan meydan, dönem dönem çeşitli etkinliklere ve siyasi olaylara ev sahipliği yapmaktadır. Çin'in gezilecek yerlerinden biri olan bu dev meydanı keşfetmeden kentten ayrılmayın.

ESKİ YAZ SARAYI

Ging hanedanının Pekin'de bulunan yazlık ikmetgahı olan saray o dönemlerde oluşturulan hükümet kararlarının alındığı bir saraydır. 18 ve 19. yüzyıllarda inşa edilen mükemmel yapı, bahçeleriyle de ünlüdür. Son yüzyıllarda inşa edilen en değerli yapılardan biridir. Çin'in tarihi yerlerinden biri olan Eski Yaz Sarayı, her yıl milyonlarca turist çekmektedir.