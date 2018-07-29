Avrupa yolcusu kalmasın

Tarihi, kültürü, mutfağı ve eğlencesiyle Avrupa şehirleri her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Özellikle bayram tatillerinde sokaklarda Türkiye'den gelen turistlere sıklıkla rastlanıyor. Avrupa deyince ilk akla gelen rotalar Yunanistan, İtalya, İspanya, Orta Avrupa
ve Benelüks şehirleri oluyor. Vize istemeyen Balkanlar da çok popüler. Turizm şirketlerinin de bu popüler rotalara yönelik birçok turu bulunuyor. Orta Avrupa turlarında Prag ve Budapeşte olmazsa olmaz şehirler. Viyana ve Berlin'in de eklenmesiyle program zenginleşiyor. Tarih, doğa ve eğlenceye doymak isteyenler, Ortaçağ'a yolculuk yapmanın hayalini kuranlar bu turu tercih ediyor. İtalya da her zaman gözde. Roma, Floransa, Venedik, Napoli gibi Akdeniz'in romantik şehirlerini keşfetmek isteyenler tercihini İtalya turlarından yana kullanıyor.
Bir peri masalı
Sicilya
İtalya'nın en büyük adası olan Sicilya büyüleyici güzellikleri, sıcak ve renkli atmosferi ile dikkat çekiyor. Buraya Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferi ile ulaşmak mümkün. Yolculuğunuza adanın doğusunda, Etna Yanardağı eteklerine kurulu Katanya'dan başlayabilirsiniz. Görülmesi gereken yerler arasında Katedral ve meydanı, Dell'Elefante Çeşmesi, Ursino Kalesi, Antik Roma şehri kalıntıları ilk sıralarda yer alıyor. Avrupa'nın en yüksek aktif volkanik dağı olan Etna Yanardağı, kıyı kenti Taormina, manzarasıyla ünlü Tauro Dağı da unutulmaz bir keşif vaat ediyor. Kılıçbalığı kızartması, sarde e beccafio, cassata&cannoli, pizza ve tiramisu gibi ünlü İtalyan lezzetlerini tatmayı da unutmayın.
Adriyatik'in gözdesi
Budva
Adriyatik Denizi
kıyısındaki konumu, plajları, koyları ve renkli gece hayatı ile Karadağ'ın Miami'si olarak bilinen Budva'ya vizesiz seyahat edilebiliyor. Budva'nın çiçeklerle süslü caddeleri, sahile bakan restoranları, marinası ve tabii ki Ortaçağ'dan kalma eski şehir bölümünü gezmeye doyamayacaksınız.
Rengarenk Lizbon ve
Porto
Portekiz'in UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki şehri Porto ve tıpkı İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulmuş olan en büyük şehri Lizbon'u aynı gezide ziyaret edebilirsiniz. Portekiz'in kuzeyinde Rio Douro Nehri'nin ağzında konumlanan Porto'da; Porto Katedrali, tarihi şarap mahzenleri, I. Don Luis Köprüsü, Batalha Meydanı, Liberdade Meydanı ve Riberia bölgesi görülecek yerler arasında. Tejo Nehri'nin oluşturduğu haliç üzerine kurulu olan Lizbon ise Atlantik Okyanusu kıyısında yer alıyor. Sürprizler şehrinde; şehrin kapısı, Rossio Meydanı, Belem Semti, Jeronimus Manastırı; Santa Justa Asansörü ve Okyanus Akvaryumu görülecek yerler arasında bulunuyor. Hatırlatalım, morina balığı ve Belem pastası Portekiz'in efsane lezzetleri olarak kabul ediliyor.