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Avrupa yolcusu kalmasın Bayram tatili Roma’dan Prag’a, Lizbon’dan Budva’ya Avrupa’nın popüler şehirlerini gezmek için iyi bir fırsat sunuyor. Kimi şehirler tarihiyle, doğasıyla kimileri de eğlence hayatıyla unutulmaz bir tatil vaat ediyor

Giriş Tarihi: 29.7.2018