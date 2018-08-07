Karadeniz'in yıldızı Trabzon!

Deniz, balık, renk renk tekneler, ağlar ve muhteşem günbatımı. Bütün bunlar Faroz'da günlük yaşamın birer özeti gibi... Yemyeşil yamaçlarını Karadeniz'in koyu mavi sularıyla buluşturan Yoroz Plajı ise güneşli sonbahar günlerinde bile ilgi görüyor. Sürmene ilçesine 4 km uzaklıktaki Memişağa Konağı'ndan bir kapı detayı. Sahil yolunun hemen üzerinde bulunan bu özgün yapı, benzersiz ahşap işçiliği ve kalem işleriyle beğeni topluyor.

Turizmde nicelikten çok niteliği hedefleyen Trabzon, büyük bir değişimin işaretlerini veriyor. Sürdürülebilir turizmin temelleri doğaya, tarihe ve öz değerlere saygılı bir anlayışla atılıyor. Şehrin dört bir yanında hummalı bir çalışma var. Yeni bir çehreye kavuşturulan Ayasofya Müzesi'nin bahçesi, keman resitallerine ev sahipliği yapıyor. Trabzon Kalesi'nin etekleri dev bir park alanına dönüştürülmüş. Surların çevresindeki düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ortahisar Projesi ise gerçekten heyecan verici. Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü Ortahisar Mahallesi, üzerindeki 140 kadar tarihî evin restore edilmesiyle bir kültür adasına dönüştürülecek. Bizans döneminden kalma iki dehlizin üzerine kurulan mahalle, Osmanlı mimarisinin özgün örneklerini barındırıyor. Mahallenin bitişiğindeki Zağnospaşa Köprüsü'nün üzerinde takım elbiseleri ve köstekli saatleriyle gezinen Trabzon beyefendileri, mahalledeki yeni hayatın ilk ipuçlarını veriyor.

Deneyimli şehir rehberimiz Ömer Faruk Öğretmen, çocukluğunda şehir sinemalarına kimsenin kravatsız gitmediğini anlatırken acaba Trabzon'da tarih tekerrür mü edecek demekten kendimizi alamıyoruz. Bölge turizmini geliştirmek için yapılan bir diğer önemli çalışma ise Doğu Karadeniz Master Planı. Bu proje ile bölgeye gelen turistlere sahil yoluna inmeden Samsun'dan Batum'a kadar rahat bir ulaşım imkânı sağlanacak. Yol üzerindeki belirli yaylalar, turizm merkezi ilan edilerek planlı ve doğaya uygun konaklama mekânları açılacak. Bu kapsamda Uzungöl yolunda ev pansiyonculuğunu teşvik edecek çalışmalar başlatılmış bile. Yakupağa Konağı ile Alacahan'ın butik otele dönüştürülmesi hedefler arasında. Şehrin turizm vizyonuna uygun iki beş yıldızlı otel ise yolda. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen levhalandırma çalışmalarıyla kentin önemli turistik noktalarının birleştirilmesi amaçlanıyor. Levhalandırma ile şehrin dev bir gezi parkuruna dönüşeceğini söyleyen Trabzonlu fotoğrafçı Atilla Alp Bölükbaşı, yörenin asıl güzelliklerinin yaylalarda saklı olduğunu anlatıyor. Binbir çiçekli Trabzon yaylaları; ahşap evleri, dağ gölleri ve haziran ile eylül ayları arasında düzenlenen şenliklerle bir festival alanına dönüşüyor.

Yakın gelecekte Türkiye'nin alternatif turizm merkezi olmaya hazırlanan Trabzon'un zenginliklerini dünyaya duyurabilmek için bir tanıtım atağı başlatılmış. Havalimanı, şehir merkezi, Uzungöl ve Maçka'da turizm ofisleri açılmış. Profesyonel bir yaklaşımla hazırlanan rehber kitaplar ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmış. Dubai, Riyad, Moskova ve Berlin'de düzenlenen turizm fuarlarında etkili tanıtımlar yapılmış. Bütün bu hamleler ilk meyvelerini vermeye başlamış bile. Şehre gelen turist sayısında radikal artışlar göze çarpıyor. Trabzon, inanç turizmi açısından da bir cazibe merkezi. Osmanlı mirası tarihî camiler ve manastırlar şehre değer katıyor. Sümela Manastırı'nın 88 yıl sonra ibadete açılması, kentin marka değerini yükselten etmenlerden sadece biri. Özetle, Karadeniz'e doğru bir tırabzan gibi uzanan Trabzon, bir teraslar şehri. Farklı kültürlerin izleriyle dolu bu çok basamaklı merdivenden yukarıya doğru tırmanıldığında Boztepe'ye ulaşılıyor. Karadeniz'in mavisi ve batan güneşin bordoya çalan renginin muhteşem buluşması insanı Trabzon'a hayran bırakıyor. Tıpkı şehrin nice güzelliği gibi...

TRABZON

Doğu Karadeniz'in gastronomi havzası olan Trabzon'un mutfağı çok zengin. Akçaabat köftesi, Kalkanoğlu pilavı, Hamsiköy sütlacı, Sürmene pidesi, Trabzon ekmeği, karalahana çorbası, kuymak, kaygana, hamsili ekmek, Laz böreği... Hepsi çok lezzetli.

Tarihi boyunca bir ticaret limanı olan Trabzon'da âdeta çarşı çarşı içinde. Kemeraltı Çarşısı'nda kazaz ve telkari gibi gümüş işlerinin yanı sıra altın hasır bilezikten bakır eşyalara kadar her şey var. Ayrıca Uzun Sokak ve modern alışveriş merkezlerinde dünya markaları bir arada.

Uzungöl'de ıslak toprakta insan boyu mısırların arasında gezinerek konaklayacağınız ahşap evlerden birini seçebilirsiniz. Maçka'ya bağlı Hamsiköy'de sisli vadilere bakan yayla otelleri bir diğer seçenek. Yıldızlı otelleri tercih edenlerin adresi ise şehir merkezi.

Sultanmurat, Hıdırnebi, Hırsafa, Kadırga, Honefter, Şolma, Lişer, Lapazan, Pazarcık, Sisdağı ve diğerleri... Trabzon yaylaları, haziran ayının ilk pazar gününden eylülün başına kadar birbirinden renkli yayla şenliklerine ev sahipliği yapıyor.

Trabzon'un en güzel art nouveau yapılarından biri olan Atatürk Köşkü, Soğuksu sırtlarındaki zevkli bir bahçenin içinde bulunuyor. Sağlığında Trabzon'u üç kez ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ün bu binada konakladığı ve vasiyetini yazdığı biliniyor.

ZİGANA'NIN ETEKLERİNDE

Trabzon'dan Zigana Vadisi'ne uzanan asfalt yola muhteşem doğa manzaraları eşlik ediyor. Yüksek kesimlerde gittikçe güzelleşip geçit vermez hale gelen dağlar, kalabalıktan uzak köylere ev sahipliği yapıyor. 1700 rakımlı Hamsiköy bunlardan biri. Sık sık sislere gömülen bu şirin Trabzon köyü, yayla pansiyonları ve sütlacıyla ünlü. Köyde 40 yıldır sütlaç üreten Osman Günel, bu tatlının lezzetini sütünün kalitesinden aldığını söylüyor.

Zeytinlik Caddesi üzerindeki 19. yüzyıl tarihli zarif bir konakta hizmet veren Trabzon Müzesi, arkeoloji ve etnografya salonlarıyla ilgi çekiyor.Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Orta Mahalle; Osmanlı dönemi sivil mimarlık örnekleriyle sokakları, merdivenleri ve çeşmeleriyle Tarihi Kentler Birliği üyesi özgün bir yerleşim. Sürmene ilçesinin 4 km doğusunda yer alan Memişağa Konağı, yöre mimarisinin zarif bir örneği. Ahşap işçiliğiyle dikkat çeken konak, ücretsiz olarak gezilebiliyor. Trabzon'un doğa hazinelerinden biri olan Uzungöl, Haldizen Deresi'nin önünün heyelan sonucu kesilmesiyle oluşmuş. Çaykara'ya 19 km uzaklıktaki göl, eşsiz bir kır peyzajı sergiliyor.

RESSAMLAR KENTİ

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Süleyman Saim Tekcan, Hakan Esmer, Mustafa Ayaz, Osman Akbay, Sali Turan, Mustafa Ata, Nedret-Mustafa Sekban, Yusuf Katipoğlu, Veysel Günay, Ali Candaş ve Aydın Ayan gibi pek çok ressam yetiştiren kent, sık sık resim sergilerine ev sahipliği yapıyor.

https://www.skylife.com/tr/2012-10/yeni-trabzon?