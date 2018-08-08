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’da gün batımını 155 bin izledi

’nin önemli turizm merkezlerinden bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı ler, bölgede gün batımını izlemenin keyfini yaşıyor. Belediye Başkanı ise iddialı. "Dünyada ve Türkiye’de en güzel gün batımı Kapadokya bölgesinde izlenir."

İHA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 20:13 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 02:08
Kapadokya’da gün batımını 155 bin turist izledi

'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan , 'de gün batımının en güzel izlenebildiği mekanların da başında geliyor. Gün batımı sırasında çoğunlukla kızıla, kimi zaman da yeşil renge dönüşen peribacaları ile süslü vadi leri adeta büyülüyor. Güneşin son ışıklarını izleyebilmek için Kızılçukur Vadisi'ne gelen turistler, batan güneşle birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç yılın ilk 7 ayında 155 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini ifade ederken 'da gün batımı izlemenin ayrıcalık olduğunu söyledi. Genç, "Kızılçukur Vadisi'nde gün batımını yılın ilk 7 ayında 155 bin yerli ve yabancı turist izledi. Kapadokya'da gün batımı en güzel Kızılçukur Vadisi'nde izlendiği için turistlerin ilgisi buradan kaynaklanıyor. Bu konuda çok iddialıyız dünyada ve Türkiye'de en güzel gün batımı Kapadokya bölgesinde izlenir. Çünkü doğal, kültürel ve tarihsel güzelliği olduğu için burada hem gün doğumu hem gün batımı izleniyor. Avrupalı turistler de bu eşsiz güzellikler içerisinde gün batımını izlemenin mutluluğunu yaşıyorlar. Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistlerin gün batımını Kızılçukur Vadisi'nden izlemeden gitmemelerini tavsiye ediyorum. Kapadokya'ya gelip gün batımının izlememek büyük bir kayıptır" dedi.

Kapadokya’da gün batımını 155 bin turist izledi

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Kapadokya’da gün batımını 155 bin turist izledi
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