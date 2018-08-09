Fransa vizesi nasıl alınır?

FRANSA VİZESİ NASIL ALINIR?

Fransa vizesi için yapılacak olan başvurular, Türkiye'de çeşitli şehirlerde bulunan Fransa Fahri Konsoloslukları'na yapılabilir. Bununla birlikte Fransa Fahri Konsoloslukları Fransa vizesi için herhangi bir karar yetkisine sahip değildirler. Bu konuda karar verecek olan yetkili birimler; İstanbul'daki Fransa Konsolosluğu ile Ankara'daki Fransa Büyük Elçiliği'dir.

Fransa vizesi alabilmek için öncelikle yeni düzenlenmiş bir pasaport olan e-pasaporta ihtiyacınız olacaktır. Hususi pasaport ya da Umumi pasaport diye ikiye ayrılan bu pasaport türlerinden Hususi Pasaport'a sahipseniz zaten herhangi bir vize müracaatına bulunmanıza gerek kalmayacaktır. Umumi pasaport taşıyorsanız, sizden istenilen evrakları sistematik bir sıra ile hazırlamaya başlarsanız çok daha rahat bir şekilde evrak tamamlama sürecini bitirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer pasaportunuzun geçerlilik tarihi dolmak üzere ise, bir an önce pasaport yenileme işlemi yapmanızda fayda vardır. Vize başlangıç tarihinden sonra en az 6 ay geçerli bir pasaporta ihtiyacınız olduğunu ve vize işlemleri sırasında bu detayın önem taşıdığını sakın aklınızdan çıkarmayın.

FRANSA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Pasaport

Pasaportunuzun Fotokopisi ve Eski (Schengen) Vizelerinizin Fotokopisi

Vize Başvuru Formu ve Taahhütname

Fransa Başkonsolosluğuna Yazılmış Seyahat Amacını Açıklayan Şahsi Dilekçe

Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( T.C Kimlik Numarası Yazılı)

2 Adet Biyometrik Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( Yeni Tarihli ve Anne Baba Bilgilerini de İçeren)

Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu

Seyahat Masraflarına Dair Belgeler

Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi

Mesleki Belgeler

Finansal Belgeler