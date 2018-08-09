Tatile çıkarken ilk yardım çantanızda bunlarıda bulundurun!

İLK YARDIM ÇANTASINDA BULUNDURULMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ MALZEMELER
Herkes yaşamının bir döneminde ilk yardıma ihtiyaç duyar. Ancak çoğunlukla bu anlarda ya çantanın yerini bulamayız ya da içindekiler işe yaramayacak durumdadır. Bu nedenle çantanın içeriğindeki malzemeleri, düzenli aralıklarla kontrol etmeli, son kullanma tarihi geçenleri atarak yenilerine koymalıyız.
İlk yardım çantalarının içeriği ve büyüklükleri değişebilir. Ancak her ilk yardım çantasında mutlaka bulunması gereken malzemeler vardır.
TRAFİK İLK YARDIM ÇANTASINDA NELER OLMALI?
Otomobillerde ilk yardım çantası bulundurmak kanunen zorunludur. Trafik ilk yardım çantasında bulunması gerekenler ise şöyledir.
İLAÇLAR NASIL KORUNMALI?
Seyahatinize, henüz ağzını açmadığınız şurupları götürmelisiniz ve ilaçları aracınızın içinde direk güneş ışığından koruyarak, serin bir köşede saklamalısınız. Gittiğiniz yerde buzdolabının kapağına koyabilirsiniz. 25 derecenin altındaki oda ısısında da saklayabilirsiniz. Fitiller yolda yumuşamış olsa bile, tekrar buzdolabına konulduğunda katılaşıp kullanılabilir hale gelirler.