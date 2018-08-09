Tatile çıkarken ilk yardım çantanızda bunlarıda bulundurun!

İLK YARDIM ÇANTASINDA BULUNDURULMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ MALZEMELER

Herkes yaşamının bir döneminde ilk yardıma ihtiyaç duyar. Ancak çoğunlukla bu anlarda ya çantanın yerini bulamayız ya da içindekiler işe yaramayacak durumdadır. Bu nedenle çantanın içeriğindeki malzemeleri, düzenli aralıklarla kontrol etmeli, son kullanma tarihi geçenleri atarak yenilerine koymalıyız.

İlk yardım çantalarının içeriği ve büyüklükleri değişebilir. Ancak her ilk yardım çantasında mutlaka bulunması gereken malzemeler vardır.

1 adet suni solunum maskesi

1 adet steril sargı bezi

1 adet tıbbi makas

10 adet yara bandı

1 adet flaster

1 adet ilk yardım el kitabı

1 adet ilk yardım künyesi

2 adet çengelli iğne

1 adet pupil steril göz pedi

1 adet turnike 60 santimetre (kauçuk)

1 adet deprem düdüğü

1 çift lastik eldiven

1 adet el feneri

Kalem ve kağıt

Çöp torbası

1 adet alüminyum yanık örtüsü (yanık battaniyesi)

TRAFİK İLK YARDIM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Otomobillerde ilk yardım çantası bulundurmak kanunen zorunludur. Trafik ilk yardım çantasında bulunması gerekenler ise şöyledir.

Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m) 2 Adet

Hidrofil gaz steril (10×10 cm 50'lik kutu) 1 Kutu

Üçgen sargı 3 Adet

Antiseptik solüsyon (50 ml) 1 Adet

Flaster (2 cm x 5 m) 1 Adet

Çengelli İğne 10 Adet

Küçük makas (paslanmaz çelik) 1 Adet

Esmark bandajı 1 Adet

Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden) 1 Adet

Yara bandı 10 Adet

Boyunluk

Alüminyum yanık örtüsü 1 Adet

Tıbbı eldiven 2 Çift

El feneri 1 Adet

İLAÇLAR NASIL KORUNMALI?

Seyahatinize, henüz ağzını açmadığınız şurupları götürmelisiniz ve ilaçları aracınızın içinde direk güneş ışığından koruyarak, serin bir köşede saklamalısınız. Gittiğiniz yerde buzdolabının kapağına koyabilirsiniz. 25 derecenin altındaki oda ısısında da saklayabilirsiniz. Fitiller yolda yumuşamış olsa bile, tekrar buzdolabına konulduğunda katılaşıp kullanılabilir hale gelirler.