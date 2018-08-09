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Tatile çıkarken çantanızda bunlarıda bulundurun!

Tatile çıkıyorsunuz valizinizi hazırladınız peki çantanız hazır mı? Tatile çıkarken yanınıza almanız gereken gereken en önemli bir diğer ihtiyaç tabi ki ilk yardım çantası. Peki tatile çıkarken ilk yardım bulundurulması gerekenler nelerdir? İşte sizin için hazırladığımız örnek ilk yardım çantası...

Giriş Tarihi: 9.8.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 11:49
Tatile çıkarken ilk yardım çantanızda bunlarıda bulundurun!

İLK YARDIM ÇANTASINDA BULUNDURULMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ MALZEMELER

Herkes yaşamının bir döneminde a ihtiyaç duyar. Ancak çoğunlukla bu anlarda ya çantanın yerini bulamayız ya da içindekiler işe yaramayacak durumdadır. Bu nedenle çantanın içeriğindeki malzemeleri, düzenli aralıklarla kontrol etmeli, son kullanma tarihi geçenleri atarak yenilerine koymalıyız.

İlk yardım çantalarının içeriği ve büyüklükleri değişebilir. Ancak her ilk yardım mutlaka bulunması gereken malzemeler vardır.

  • 1 adet suni solunum maskesi
  • 1 adet steril sargı bezi
  • 1 adet tıbbi makas
  • 10 adet yara bandı
  • 1 adet flaster
  • 1 adet ilk yardım el kitabı
  • 1 adet ilk yardım künyesi
  • 2 adet çengelli iğne
  • 1 adet pupil steril göz pedi
  • 1 adet turnike 60 santimetre (kauçuk)
  • 1 adet deprem düdüğü
  • 1 çift lastik eldiven
  • 1 adet el feneri
  • Kalem ve kağıt
  • Çöp torbası
  • 1 adet alüminyum yanık örtüsü (yanık battaniyesi)

TRAFİK İLK YARDIM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Otomobillerde ilk yardım çantası bulundurmak kanunen zorunludur. ilk yardım çantasında bulunması gerekenler ise şöyledir.

  • Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m) 2 Adet
  • Hidrofil gaz steril (10×10 cm 50'lik kutu) 1 Kutu
  • Üçgen sargı 3 Adet
  • Antiseptik solüsyon (50 ml) 1 Adet
  • Flaster (2 cm x 5 m) 1 Adet
  • Çengelli İğne 10 Adet
  • Küçük makas (paslanmaz çelik) 1 Adet
  • Esmark bandajı 1 Adet
  • Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden) 1 Adet
  • Yara bandı 10 Adet
  • Boyunluk
  • Alüminyum yanık örtüsü 1 Adet
  • Tıbbı eldiven 2 Çift
  • El feneri 1 Adet

İLAÇLAR NASIL KORUNMALI?

Seyahatinize, henüz ağzını açmadığınız şurupları götürmelisiniz ve ilaçları aracınızın içinde direk güneş ışığından koruyarak, serin bir köşede saklamalısınız. Gittiğiniz yerde buzdolabının kapağına koyabilirsiniz. 25 derecenin altındaki oda ısısında da saklayabilirsiniz. Fitiller yolda yumuşamış olsa bile, tekrar buzdolabına konulduğunda katılaşıp kullanılabilir hale gelirler.

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Tatile çıkarken ilk yardım çantanızda bunlarıda bulundurun!
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