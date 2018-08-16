Düşler diyarı Amasra!

AMASRA KALESİ

Bizanslılar tarafından yapılan kalede Cenevizliler bazı değişiklikler yapmış daha sonra da Osmanlı Devleti kalenin onarılmasıyla ilgilenmiş. Kalenin her köşesinde farklı kültürlere ait mimarileri rahatlıkla görebilirsiniz.

DÖRT MEVSİM GEZİLEBİLİR!

Yerli ve yabancı ziyaretçiler sadece kasabanın tarihi dokusunu merak ettikleri için değil aynı zamanda yaz tatilini geçirmek için de geliyorlar. Ufak bir tüyo vermek gerekirse havanın en temiz halinin keyfini çıkarmak isteyenler mart, nisan, mayıs aylarını tercih edebilir.

BÜTÇE DOSTU VE SAYISIZ KONAKLAMA ALTERNATİFİ VAR!

Küçük bir belde olan Amasra'da nereye giderseniz gidin merkezden uzaklaşamayacağınız için bütün konaklama olanaklarından uygun bir fiyat karşılığında faydalanabilirsiniz. Özellikle öğrenciler, gezginler ve doğa ile iç içe olmak isteyenler sırt çantalarını yanlarına alarak unutulmaz bir kamp macerası yaşayabilirler.

AMASRA'DA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER HERKESİ İMRENDİRİYOR

Her sene televizyonlarda gösterilen Amasra Yağlı Direk Şenlikleri temmuz ayının ilk haftası düzenleniyor. Şenlikte düzenlenen yarışmaya katılanlar tekneye bağlı yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını almak için mücadele verirler. Daha önceleri Barış Akarsu'nun adıyla düzenlenen ve şu anda adı Amasra Temmuz Günleri olan festivalde ünlüler ağırlanır, belgeseller gösterilir ve konserler verilir. Üstelik festivale katılmak için de hiçbir ücret ödenmesi gerekmiyor.

AMASRA'NIN KENDİNE HAS LEZZETLERİNİ TATMADAN DÖNMEK OLMAZ…

Öncelikle belirtmek gerekir ki neredeyse bütün restoranlar ya deniz ya da tarihi kale manzarasına sahip aile işletmelerinden oluşuyor. Sezonunda en taze kalkan, hamsi, mezgit ve tekiri bu şirin Batı Karadeniz beldesinde bulunan restoranlarda yiyebilirsiniz. Geziniz bittikten sonra sofranıza koymak için yanınıza Amasra'ya özgü bir lezzet olan çöven ekmeğini de almayı unutmayın.

KÜÇÜK BİR KASABA OLMASINA RAĞMEN YAZ AKŞAMLARI ALAÇATI TADINDA!

Amasra gece hayatı konusunda çok ön plana çıkmasa da yaz akşamları hem kalabalık hem de hareketli geçiyor. Amasra Plajı'nın yakınlarında bulunan mekanlar canlı müzik performanslarıyla misafirlerine eğlenceli saatler sunuyor. Sakin bir akşam geçirip, sevdikleriyle şarap eşliğinde sohbet etmek isteyenler için de nezih barlar mevcut.

ÇEKİCİLER ÇARŞISI TAM ANLAMIYLA AMASRA'NIN GÖZ BEBEĞİ

Çekiciler Çarşısı'nın sakinleri yüzyıllardır ev ve mutfak için malzemeler üreterek geçiniyorlar. El emeğine önem verenler bu çarşıya gittiklerinde sevdiklerine ahşap ustalarından hediyelik eşya alabilirler. Son yıllarda fabrikalar yüzünden Çekiciler Çarşısı'nda yok olma tehlikesi yaşayan ahşap işlemeciliğine destek olmak için siz de burayı tercih edebilirsiniz.