Işıl ışıl sokaklarıyla Budapeşte!

Geçmişte Roma ve Osmanlı imparatorluklarının hâkimiyetinde kalmış Budapeşte zengin tarihi birikime, göz alıcı mimariye sahip zarif bir şehir. Termal kaynakları nedeniyle "Hamamlar Şehri" adıyla da anılan Macaristan'ın başkenti, II. Dünya Savaşı'nda Naziler'in, savaş sonrası dönemde Sovyetler'in etkisinde kalsa da kültürel birikiminden ve etnik çeşitliliğinden taviz vermemeyi başarmış.

BUDAPEŞTE GEZİLECEK YERLER

BUDA KALESİ (BUDİN KALESİ)

Sahip olduğu tarihi dokusu ve manzarası nedeniyle gezginlerin Budapeşte gezilecek yerler listelerinin ilk sırasında yer verdikleri Buda Kalesi, ilk olarak 1265 yılında inşa edilmiş. Ancak günümüzdeki Barok mimarinin öne çıktığı şeklini ağırlıklı olarak 1749-1769 arasındaki yeniden yapım çalışmaları sonucunda kazanmış.

Geçmişte kraliyet sarayı olarak kullanılan kale günümüzde kentin önemli müzelerine ev sahipliği yapıyor. Kültürel tesisler arasında en yoğun ilgiyi 28.000 parçadan oluşan geniş koleksiyona sahip Macar Askeri Tarih ve hemen yakınındaki Müzik müzeleri çekiyor.

Otobüs turlarından yürüyerek veya segway kullanılarak yapılan gezintilere kadar konuklara çevreyi tanımaları için pek çok seçeneğin sunulduğu kalenin girişindeki Labirent isimli mağara ve Trinity Meydanı da zengin içerikleriyle görülmeyi hak ediyor. Alanı içerisinde 19. yüzyıldan kalma evlerin, kiliselerin ve kamu binalarının bulunduğu Budin Kalesi'nin bulunduğu tepeye füniküler aracılığıyla rahatlıkla çıkabilirsiniz.

PARLAMENTO BİNASI

Peşte'de, Tuna Nehri kıyısında yer alan Parlamento Binası, 1885-1902 yılları arasında inşa edilmiş. Macaristan Ulusal Meclisi'nin oturumlarına ev sahipliği yapan görkemli yapı, din ve devlet işleri arasındaki dengeyi sembolize etmesi için Aziz Stefan Bazilikası ile aynı yükseklikte tasarlanmış.

Süslemelerinde 40 kilogram altının kullanıldığı Neo-Gotik binanın 18 bin metrekarelik alanının büyük kısmını kaplayan 691 odasını 233 heykel süslüyor. Bir bölümünü rehberli turlara katılarak ziyaret edebileceğiniz binanın en dikkat çekici kısımlarını Korint stili sütunları, yaldızlı süslemeleri, tavan boyamaları ile kraliyet hazinesi ve Macarlar'ın Hıristiyanlığı kabulü sonrası papa tarafından gönderilen haç oluşturuyor.

AZİZ STEFAN BAZİLİKASI

Parlamento Binası inşa edilinceye kadar 96 metre yüksekliğindeki kubbesi sayesinde kentin en yüksek binası olarak anılan Aziz Stefan Bazilikası, 1851 yılında inşa edilmeye başlanmış. 1868'de kubbesinde meydana gelen çöküntü yüzünden yapım süreci uzayan bazilika ancak 1906 yılında tamamlanabilmiş.

Tasarımı Jozsef Hilfd tarafından yapılan dini yapının inşa sürecini, usta mimar 1867'de vefat edince Opera Binası'nda da imzası olan Miklos Ybl üstlenmiş. Asansör vasıtasıyla çıkılabilen kubbesinden konuklarına enfes bir kent manzarası sunan Neo-Rönesans stilli bazilika tavan süslemeleri ile hayranlık uyandırıyor. Ayrıca hazine bölümünde adını aldığı Macar kralının kutsal sayılan sağ eli de dâhil olmak üzere pek çok dini eşya sergileniyor.

BALIKÇI TABYASI (FİSHERMAN'S BASTİON)

Budapeşte gezilecek yerler listesine alınmayı hak eden bir diğer tarihi yapıysa Kale Tepesi'nde yer alan Balıkçı Tabyası. Kentte Neo-Gotik mimariden izler taşıyan yapıların en güzellerinden sayılan tabya, 1899-1905 yılları arasında Mimar Frigyes Schulek gözetiminde inşa edilmiş.

Matthias Kilisesi'nin hemen arkasında bulunan tabya, biçim bakımından bir kaleyi andırsa da yapımındaki tek amaç kente estetik bir değer katmakmış. 896 yılında Karpat Havzası'na gelen Macar kavimlerinin liderlerini temsil etmesi için yapıya 7 kule eklenmiş. Bu kulelerde bulunan ve toplam uzunlukları 140 metreyi bulan balkonlar, konuklarına kentin karşı yakası ile Tuna Nehri'nin büyüleyici manzarasını seyretme olanağı veriyor. Tabyanın en üst kısmınaysa aşağıda belirttiğim giriş ücreti ödenerek çıkılabiliyor.

ZİNCİR KÖPRÜ

Kentin iki yakası arasında geçiş yapılabilmesine olanak veren ilk bağlantı noktası konumundaki Zincirli Köprü, Clark Adam ve Szechenyi Istvan meydanları arasına 1840-1849 yılları arasında inşa edilmiş. Tasarımını İngiliz William Clark'ın, inşa sürecini ise İskoç Adam Clark'ın üstlendiği köprü, II. Dünya Savaşı'nda ağır hasar alınca 1949 yılına kadar süren yeniden yapım sürecine girmiş.

Mimari özellikleri bakımından Thames Nehri üzerindeki Marlow Köprüsü'ne benzeyen yapının her iki yakadaki girişlerini etkileyici aslan heykelleri süslüyor.

KAHRAMANLAR MEYDANI

Yerel dilde adı Hösök Tere olan Kahramanlar Meydanı, Macarlar'ın Avrupa'ya gelişinin 1000. yıl dönümü anısına 1895'te inşa edilmiş. Şu anki adını ortasında bulunan Milenyum Anıtı'nın 1932 yılında tamamlanmasıyla alan meydan, açılışının yapıldığı 1896 yılından itibaren tüm resmi kutlamaların yapıldığı, kent yaşamı için önemli bir nokta haline gelmiş. Hatta Sovyetler'e karşı yürütülen isyan hareketinin lideri Imre Nagy'nin cenaze töreni, 250 bin kadar Budapeşteli'nin katılımıyla burada tekrar yapılmış.

Her iki yanını Macar krallarını temsil eden heykellerin süslediği meydanın gündüzü ayrı gecesi ayrı bir güzellik taşıyor.

MATTHİAS KİLİSESİ

Kale Tepesi'ndeki Trinity Meydanı üzerindeki Matthias Kilisesi, hareketli geçmişi ve göz alıcı mimarisi nedeniyle gezginlerin Budapeşte gezilecek yerler listelerinde kendisine yer buluyor. Adını, 15. yüzyılın ikinci yarısında hüküm süren ilerici ve sanat düşkünü kraldan alan dini yapı, ilk olarak 1255'te inşa edilmiş. Ancak günümüzdeki görünümüne 19. yüzyılın sonlarında kavuşmuş.

Buda'nın en eski yapılarından birisi olan kilise, Osmanlı tarafından camiye çevrildiği dönem dışında kral ve kraliçelerin taç giyme törenlerine ev sahipliği yapmış. Duvarları ünlü Macar ressamlar tarafından yaratılan pek çok freskle süslü dini yapı, yılın belirli dönemlerinde müzikal organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.