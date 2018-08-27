Dünyanın en gizemli yerleri

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ

Cevaplanmamış bir sürü sorudan ibaret. Yutulan gemiler, düşen uçaklar, o kadar çok olumsuzluk yaşanmış ancak hiç kimse henüz cevap almış değil.Bölge Bermuda, Porto Rico ve Miami arasında. Tüm bu olanlar akıllara bir sürü olasılık getirmiş.

Çeşitli pusulalar, körfez, akarsu, insan hataları, komplo teorileri, haydut dalgalar ve benzer bir sürü ihtimal öne sürüldü. Ancak henüz hiçbir şey kanıtlanmış deği.Bunlara rağmen hala dünyanın en çok tercih edilen seyahat yollarından biri.

SOCOTRA

Hint Okyanusunda yer alıyor. Adaya en yakın bölge Somali ancak Yemen tarafından yönetiliyor. Flora ve faunanın üçte birini burada bilirsiniz. Kalın gövdeli, etli,'ejderha kanı' adlı ağaçları bir sürü ağaç türü ve bitki türü barındırıyor.

Burada yetişen otların şifalı olduğu söyleniyor. Özellikle Ejderha Kanı her bir hastalığa iyi geliyormuş.Kendine has canlıları, kedi, örümcek, yarasa, kuş ve benzeri gibi hayvanlarıyla da oldukça gizemli gözüküyor.

RORAİMA DAĞI

Brezilya, Guyana ve Venezuela üçlü sınır noktasında yer alıyor. Şekli, zirvesine yakın bulutların dağı hiç yalnız bırakmadıkları ve endemik faunasıyla oldukça mistik gözüküyor.

Platonun su ve rüzgardan oluştuğu öne sürülüyor ve dünyanın en eski jeolojik oluşumlarından biri olduğu düşünülüyor. Bazı türlerin de başka hiçbir yerde yaşayamıyorlar ve nedeni hala gizemini koruyor.

RİO TİNTO

Güneybatı İspanya'da bulunuyor. Endülüs'ün Siera Morena dağlarından doğuyor.Nehirin etrafındaki alan, eski çağlardan beri mayınlıdır. Bu sayede içerisinde birçok bakteri barınıyor.

Nehire kırmızı rengini veren demiri de unutmayalım. Nehirin en ilginç özelliği de aşırı asitli olması. Bazı bilim adamları nehrin, Marsın yeraltı sularını andırdığını söylüyor.

PASKALYA ADASI

Moai üzerinde bulunan Paskalya Adası, bilim adamları için tam bir muamma.Heykeller 50 metre uzunluğundalar ve bunları kimin yaptığı, neden yaptığı, neden burada oldukları gibi sorular hala cevaplanmış değil.

Teorilerden biri, eski bir medeniyetin burada yaşadığı yönünde. Yaşamışlar, yiyecekleri tükenmiş, burayı terk etmek zorunda kalmışlar veya yok olmuşlar.

RACETRACK PLAYA

California'da bulunuyor. Gizemi ise taşlarında. Taşlar ilk bulundukları konumlarından, arkalarında iz bırakarak ayrılıyorlar. Nedeni halen araştırma aşamasında.Ancak vadideki rüzgarların neden olabileceği öne sürülüyor.