Mevlana'nın huzur dolu şehri: Konya

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ

Mevlana olarak bilinir ancak asıl adı Muhammed Celaleddin'dir. Mevlana ve Rumi isimleri sonradan verilmiştir.Mevlana, Efendimiz manasına gelmektedir, Rumi ise Anadolu demektir. Mevlana ismi Konya'da ders vermeye başladığı dönemde verilir. Rumi ismi ise Diyarı Rum denilen Anadolu ülkesinde, Konya'da uzun süre yaşamasından dolayı verilmiştir.30 Eylül 1207 yılında Horasan'da Belh şehrinde doğmuştur.Babası şehrin önde gelenlerinden Bilginlerin Sultanı olarak anılan Hüseyin Hatibi oğlu Bahaeddin Veled'dir.Mevlâna 17 Aralık 1273 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.

MEVLANA MÜZESİ – (MEVLANA TÜRBESİ)

Eskiden Hz. Mevlana'nın dergahı olan yapı günümüzde Mevlana Müzesi olarak faaliyet gösterir. Müze, bahçesi ile birlikte 18 bin m²'dir.Türkiye'deki en çok gelir elde eden ikici müze konumundadır. Türbe Hz. Mevlana'nın vefatından sonra inşaa edilmiştir. Osmanlı zamanında türbeye önem verilmiş ve korunmuştur.

MEVLANA'NIN YEDİ ÖĞÜDÜ

1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

6. Hoşgörülülükte deniz gibi ol.

7. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

SEMAZEN

Şeb-i Arûs : Anlamı Düğün Gecesi.Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir.

KONYA'DA GEZİLECEK YERLER

Konya'da Gezilecek Türbeler : Mevlana Türbesi, Tavsubaba Türbesi, Gömeç Hatun Türbesi, Pir Sultan Abdal Türbesi, Nasrettin Hoca Türbesi, Sultanlar Türbesi

Konya'da Gezilecek Müzeler : Mevlana Müzesi, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Konya Ereğli Müzesi, Koyunoğlu Müzesi, Konya Atatürk Evi Müzesi

Konya'da Gezilecek Mağaralar : Balatini Mağarası, Güvercinlik Mağarası, Tınaztepe Mağarası, Yerköprü Mağarası, Körükini Mağarası, İnbaşı Mağarası

Konya'da Gezilecek Göller : Meke Gölü, Obruk Gölü, Tuz Gölü, Akşehir Gölü, Beyşehir Gölü Milli Parkı

ÇATALHÖYÜK

Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük gezilmeli.

Çatalhöyük 9.000 yıl önce yerleşim yeri olmuş. UNESCO tarafından 2012 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiştir.