Balat'ta gezilecek yerler...

FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ

Dünya Ortodoks Hristiyan Kiliselerinin evrensel merkezi olarak kabul edilen Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, kısaca 'Fener Patrikhanesi' olarak biliniyor. Osmanlı zamanında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in ve Cumhuriyet dönemi hükümetlerinin Ortodokslara yönelik hoşgörülü yaklaşımının da etkisiyle gücünü ve varlığını günümüze dek sürdürebilen Patrikhane, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

FENER RUM ERKEK LİSESİ

Mimarisi ve tarihi yapısıyla Fener'in en güzel binaları arasında gösterilen bu tarihi lise, İstanbul'un sayılı Rum eğitim kurumlarından biri. 1454 yılında kurulan okul, yapımında kullanılmak için Fransa'dan getirilen kırmızı tuğlalar sebebiyle 'Kırmızı mektep' olarak da anılıyor. Görkemli yapısı ve ortasında bulunan kalın kubbesiyle de dikkat çeken lise, ihtişamı yüzünden zaman zaman Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ile karıştırılabiliyor.

SVETİ STEFAN KİLİSESİ

İçerisinde altı büyük çan bulunan ve Bulgar Eksarhhanesine bağlı bir kilise. olan Sveti Stefan, Balat ve Fener semtleri arasında bulunuyor. Bu tarihi ibadethane, yaklaşık 500 ton demir kullanılarak inşa edildiği için halk arasında 'Demir Kilise' olarak da anılıyor. Prens Stefan Bogoridi'nin bağışladığı arazi üzerindeki ahşap yapının yıkılması ile yapılan ve 1898 yılında tamamlanan bu kilise, dünyadaki tek demir kilise olma unvanına da sahip.

ATİK MUSTAFA PAŞA CAMİİ

Hazreti Cabir Camii olarak da bilinen bir Bizans kilisesi olan ve Osmanlı zamanında camiye dönüştürülen Atik Mustafa Paşa Camii, Roma döneminden bu yana Ayvansaray semtindeki varlığını koruyor. Gerçek isminin ne olduğu konusundaki tartışmaların hala devam ettiği Atik Mustafa Paşa Camii'nin, tarihte önemli bir yere sahip olan Aya Tekla Kilisesi olması ihtimali üzerinde duruluyor.

BALAT MEYDANI

Son dönemde birbiri ardına açılan dükkanların ve kafelerin de etkisiyle daha da kalabalık bir semt olmaya başlayan Balat, etkileyici görünümü ile dün ve bugünü birleştiren bir buluşma noktası havası yaratıyor. İki üç katlı cumbalı evler ile çevrili olan Balat'a geldiğinizde, meydanda dolaşarak semtin muhteşem yapısını ve insanlarını yakından tanıma imkanı bulmak mümkün.

FENER MAHALLESİ

Dik yokuşlu sokaklarıyla ziyaretçilerini soluksuz bırakan Fener Mahallesi, eski ama rengarenk evleri ve sokaklarında oyun oynamak için koşuşturan çocuklarıyla görenleri kendine hayran bırakan bir yer. Haftasonları, ellerindeki fotoğraf makineleri ile Fener'in sokaklarını arşınlayan insanlarla dolup taşan bu güzel mahalle, konuklarını şehrin unutulan yapısına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

FERRUH KETHÜDA CAMİİ

Eskiden mahkemelerin Ferruh Kethüda Camii avlusunda görülmesi nedeni ile Mahkemealtı adını alan cadde üzerinde bulunan bu tarihi camii, Mimar Sinan tarafından Sadrazam Semiz Ali Paşa'nın kahyası olan Ferruh Kethüda adına inşa edilmiş. Arka duvarında bir güneş saati de bulunan bu eser, Osmanlı döneminde Halvetiyye tarikatının Sünbüliye koluna ait bir tekke olarak da kullanıldığı için o dönemde Balat Tekkesi olarak da isimlendirilmiş.

Her biri ayrı bir tarihi ve yaşanmışlığı yansıtan muhteşem yapıları ile ziyaretçilerini ağırlayan Balat, İstanbul'un eskimeyen güzelliklerini üzerinde taşımaya devam ediyor.