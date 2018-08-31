Akçakoca ve yöresel Akçakoca yemekleri

Düzce Akçakoca, binlerce yıl önceki çağlarda parlayan kayaları ve kumu nedeniyle parlayan kent anlamına gelen Dia Polis ismini almıştır. Daha o zamanlarda önemi anlaşılmış doğa harikası olan bu kent, zamanla farklı bir çok kültüre ev sahipliği yaparak zenginliğine zenginlikler katmıştır. Parlayan kent Akçakoca'nın Türkiye'de turizmin başladığı ilk kentlerden biri olması ve 1950'li yıllardan itibaren ülke turizminde önemli bir yere sahip olması bunun en iyi göstergesidir.

AKÇAKOCA'DA GEZİLECEK YERLER

HEMŞİN CAMİ

Hemşin cami, 15 kilometre mesafede bulunan Hemşin köyünde bulunuyor. 150 yıllık olup, iki kattan oluşan cami, ilk katı taş malzeme, ikinci katı ise tamamen ahşaptan yapılmıştır.

FAKILLI MAĞARASI

Fakıllı mağarası şehir merkezine 9 kilometre, mesafede yer almaktadır. Mağara 1012 metre uzunluğundadır. 350 metresi ziyarete açık olan mağaranın damlataş bakımından oldukça zengindir. Ayrıca astım ve nefes darlığı hastalıklarına iyi geldiği de bilinmektedir.

AKÇAKOCA CENEVİZ KALESİ

Ceneviz kalesi, şehir merkezine 3 kilometre mesafede yer almaktadır. Hem tarihi hemde doğayı yaşayabileceğiniz ve gezinizde görmeniz gereken yerlerden biridir.Cenevizliler tarafınca inşa edilen kale, günümüzde turizme kazandırıldıktan sonra özellikle burada yaşayanlar tarafından manzarası ile huzur buldukları ve rahatlıkla piknik yapabildikleri kalenin önünde bulunan masmavi denizi ile büyüleyen plajdan keyifle denize girdikleri bir yer olmuştur.

SAMANDERE ŞELALESİ

Koruma altına alınan bir tabiat parkı olan Samandere şelalesi, harika doğası ve çevresinde yapılacak aktiviteleri ile Akçakoca gezilecek yerler listemizde yer alıyor.

AKTAŞ ŞELALESİ

Şehir merkezine 11 kilometre mesafede, Aktaş köyünde bulunan şelale, doğası ve çevresinde bulunan zengin bitki örtüsü ile görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir.50 metre yüksekten dökülen şelalenin görüntüsü ve sesi adeta insanı büyüleyici özelliktedir.

AKÇAKOCA'DA NE YENİR VE NEREDE YENİR ?

Seyahatleri renklendiren, keyiflendiren unsurlardan biride gittiğiniz yerlerde öne çıkmış mekanlarda tanınan ve bilinen yemekleri yemektir. Bölgenin her yerinde bulunan pidecilerden Karadeniz pidesi yada mancarlı pidelerinden yiyebilirsiniz.Balık olarak ise bütün Karadeniz'de olduğu gibi hamsi tercih etmelisiniz.

Bu yöreye kadar gitmişken kestane balının da tadına bakmadan dönmeyin diyoruz.Ayrıca fındıkla yapılabilecek her türlü yiyecek bulunuyor, ancak yemeğin üzerine, fındıklı tahin helvası bir başka. Afiyetle yemek ve bol bol eğlenmek hakkınız, tadını çıkartın..