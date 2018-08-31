Atina'da bir hafta sonu kaçamağı

SYNTAGMA MEYDANI

Syntagma Meydanı, Atina'nın en gözde meydanı olarak biliniyor. Şehrin buluşma noktası olan meydan aynı zamanda önemli bir mekana ev sahipliği yapıyor. Meydanda Helenik dönemine ait Parlamento Binası bulunuyor. Meydan yıl boyunca birbirinden farklı etkinliklere ve eğlencelere de sahne oluyor. Yeşil alanı ve manzarası ile meydan Atinalıların yanı sıra turistlerin de odak noktası konumunda.

PLAKA

Plaka, tarihi evleri ve Arnavut kaldırımlı dar sokakları ile Atina'nın eski şehir bölgesi olarak biliniyor. Semt aynı zamanda Atina'nın en hareketli ve en canlı yerlerinden biri. Adaya benzer şekliyle Yunan kültürünü en güzel şekilde yansıtıyor. Taşlarla döşenmiş olan semtin sokaklarında restoranlar, mağazalar, büfeler ve çeşitli dükkanlar bulunuyor. Bu restoranlarda Yunan kültürüne tanık olabilirsiniz. İsterseniz bir balık restoranında yemeğinizi yiyebilir, isterseniz de günün yorgunluğunu atmak için bir cafeye geçip kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Sokaklara yayılmış olan mekanlarda ülkenin kültürel eğlence hayatını da yaşamanız mümkün.

AKROPOLİS

Atina'ya gelen her turistin görmeden dönmediği yerlerin başında Akropolis Müzesi geliyor. Şehrin panoramik halinin görülebildiği bir noktada konumlanan müze antik döneme ait birçok tarihi eser ve yapıya ev sahipliği yapıyor. Burada Yunan mimar ve heykeltraşlarına ait en büyük koleksiyonu görebilirsiniz. 4 binden fazla eserin bulunduğu müzede Athena Heykeli'nden Çocuk Kiritos gibi birçok önemli eseri yakından tanıma şansına sahipsiniz.

5.yüzyıldan günümüze tarihi dokusunu korumuş ve dünyaca ünlü olan Akropolis'in mimari yapısı oldukça düzenlidir. Akropolis'in etrafında bulunan önemli yapılar; M.Ö. 6. yüzyılda yapılan Olimpian Zeus tapınağı, şehrin sembolik kapısı olarak bilinen Hadrian Kemeri, M.Ö. 5.yüzyılda inşa edilmiş Dionisus Tiyatrosu, Atina için büyük önem taşıyan festivallerinin yapıldığı Herodes Atticus, dünyada eşine çok az rastlanan Parhenon tapınağını gösterebiliriz.

Burada bulunan Athena Niki tapınağı ve Erehtheion da diğer önemli yapılarından. Ayrıca Akropolis'in tepesinden tüm şehrin güzel manzaraları görülebildiğini de unutmayın.

MONASTİRAKİ MEYDANI

Şehrin önemli tarihi turistik meydanlarından olan Monastiraki Meydanı sıralı taverna ve restoranlarla ünlü. Meydanda geleneksel yunan tatlarını tadacağınız sağlı sollu olarak bir çok taverna bulunuyor. Burada yer alan bit pazarından da alışveriş yapmanızı tavsiye ederiz. Meydan aynı zamanda bizim açımızdan önemli yapıları da barındırıyor. Osmanlı döneminden kalma anıtlar, özellikle Türk misafirlerinin bir hayli ilgisini çekecek cinsten.