Kahramanmaraş'a gittiğinizde tadabileceğiniz yöresel lezzetler...

MARAŞ KÖFTESİ

Alt tarafı köfte canım ne kadar değişik olabilir diyebilirsiniz ama Maraş köftesi her tanesine sinen kimyon tadı, arasına sıralandığı patates ve patlıcan dilimleriyle harika bir tat oluşturuyor. Yanında soğuk bir ayran ya da pilavla birlikte yiyebileceğiniz bu nefis köfte Maraş sofralarının vazgeçilmezlerinden.

ELİ BÖĞRÜNDE

Eğer Maraş'ta bir düğün evine giderseniz gelin damattan sonra aklınızda kalan bir diğer şey de eli böğründe olabilir. Zira düğün evlerinin olmazsa olmaz yemeklerinden olan eli böğründe, tadıyla olduğu kadar görüntüsüyle de hayranlık uyandırıyor. Biber, domates, soğan ve doğranmış kuzu kuşbaşı kullanılarak hazırlanan bu yemek, tadını daha iyi alabilmesi için fırında pişiriliyor.

ACEM PİLAVI

Şimdiye dek yediğiniz tüm pilavları bir kenara koyun çünkü sizi tadına baktıktan sonra müptelası olacağınız Acem pilavıyla tanıştıracağız. Üzerini süsleyen et parçalarının yanı sıra kuş üzümü ve baharat eklenerek hazırlanan Acem pilavı, tıpkı eliböğründe gibi düğün yemeklerinde sofraların baş köşesinde yer alıyor. Eğer hızlı davranmazsanız herkes pilav kaşıklarken siz aç karnına halay çekmek zorunda kalabilirsiniz.

SÖMELEK KÖFTE

Yerken ağızda dağılan ince bulgur ve kıyma tanelerini hissedeceğiniz Sömelek köfte, Maraş'ın en sevilen köfte yemeklerinden. Üzerine dökülen yoğurtlu sosla servis edilen bu yemeği sıcakken tüketmeniz gerekiyor. Eğer köftenin yanında sofrayı renklendiren bir çeşit daha arıyorsanız, ekşili turşuyu deneyebilirsiniz.

UN SUCUĞU

Kahramanmaraş'ın soğuk kış gecelerine tatlı bir esinti getiren un sucuğu, lokumu andıran yumuşak kıvamıyla biliniyor. İpe sarılan un ve ceviz karışımının kurutulmasıyla yapılan un sucuğu kış aylarında ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi kazanmanıza yardımcı olabilir. Hemen hemen her evde ve dükkanda bulabileceğiniz bu tatlının bağımlısı olacaksınız.