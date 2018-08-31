Tarih ve doğa: Girit Adası

YUNAN UYGARLIĞININ AÇIK HAVA MÜZESİ

Tarihi açıdan köklü bir geçmişe sahip olan her yer gibi Girit Adası'nda da görülmesi gereken yerlerin başında müzeler, saraylar ve antik yapılar geliyor. Tarih meraklısı değilseniz bunların hepsini transit geçip doğrudan lezzetli yemeklere, canlı plajlara ve bitmeyen gece eğlencelerine vermeniz mümkün. Ama biraz olsun tarihe ilginiz varsa görmeniz gereken yerlerin başında Knossos Müzesi gelmektedir. Bundan 4.000 yıl önce adada yaşamış olan uygarlığa ait çok sayıda kalıntının sergilendiği bu özel müzede öyle parçalar, öyle mekanizmalar var ki, bizden binlerce yıl önce yaşamış uygarlıların aslında ne kadar modern araçlara ve ne denli etkili bilgilere sahip olduğunu açık açık görmek mümkün. Bu özel müzenin yanı sıra adada bulunan Girit Arkeoloji Müzesi, Girit Tarih Müzesi, Girit Doğal Tarih Müzesi ve Folklor müzeside zaman varsa mutlaka görülmelidir.

Girit Adası'nın tarihsel zenginliği sadece bu müzelerle sınırlı değil. Ada, kelimenin tam anlamıyla görkemli bir açık hava müzesi olma özelliği taşıyor. Tarih dolu Girit seyahatinizin en önemli duraklarından bazıları da Phaestos Sarayı, Venedik Kalesi, Fortezza Kalesi, Hania Arkeolojik Alanı, Propylon Arkeolojik Alanı, Central Court Arkeolojik Alanı ve Bölgesel Sanat Galerisi'dir.

SINIRSIZ AKTİVİTE, MUHTEŞEM YEMEKLER VE HAREKETLİ GECE HAYATI

Girit Adası'nın aynı zamanda doğal güzellikleri ile de dünya çapında bir üne sahip olduğunu belirtmiştik. Adada yapılacak şeyler yine adanın doğal güzellikleri ile doğrudan ilintili. Girit Adasında bir günü tamamen doğa aktivitelerine katılarak geçirmek mümkün. Hatta bunu tüm Girit tatili boyunca da yapabilirsiniz. Adada katılabileceğiniz en iyi aktivitelerin başında tekne turları, at üzerinde yapılan binicilik turları, ATW ve arazi jeepleri ile yapılan doğa safarileri, bunların birçoğunu kapsayan doğa ve vahşi yaşam turları, dalış aktiviteleri ve adanın tüm şaraplarını tadabileceğiniz şarap turları geliyor.