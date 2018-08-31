Yurt dışında yememeniz gereken yiyecekler

BALON BALIK, JAPONYA

Pufferfish-Fugu adıyla da bilinen Balon Balığı, her ne kadar çok masum görünse de Dişi Balon Balığı'nda çok fazla bulunan tetrodoxin maddesi ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Zira Japonya'da yılda yaklaşık 50 kişi bu balık yüzünden hayatını kaybediyor. Bu tehlikeyi göz almamak için restoran seçimini çok dikkatli yapmakta yarar var.

2. BOĞA KURBAĞASI, NAMİBYA

Afrika'da yaygın olmasına rağmen özellikle Namibya'da çok sık rastlanan Boğa Kurbağası'nın yan etkileri ölüme dek gidiyor. Bu kurbağayı yerken ölmemek için dikkat etmeniz gereken şey, pişireceğiniz hayvanın yeteri kadar yaşlı olması. Eğer genç bir kurbağaya denk gelirseniz, Oshiketakata toksini yüzünden ecel terleri dökebilirsiniz.

3. DURİAN, TAYLAND

Kötü kokusuyla kendini her yerde belli eden Durian meyvesi, başta Tayland olmak üzere pek çok Güney Doğu Asya ülkesinde tüketiliyor. Zehirli tohumları sebebiyle pişmeden yenildiğinde zehirleme etkisi gösteren Durian'ın kokusuna ve zehrine karşı dikkatli olun.

4. ACKEE, JAMAİKA

Eğer meyvelerin olgunlaşması konusunda yeterli bilginiz yoksa Jamaika'nın ünlü meyvesi Ackee'yi yemeden önce bir bilene danışmayı unutmayın çünkü bu meyvenin yeterli olgunluğa erişmeden yenmesi toksin zehirlenmesine neden olabiliyor.

5. CASU MARZU, İTALYA

Kurtlu peynir olarak da bilinen Casu Marzu, İtalya'da el altından satılıyor. Avrupa'nın çoğu ülkesinde tüketilmesi yasak olan bu peynir, Sardinya koyununun sütünden elde ediliyor ve fermante olması için de sinek lavraları kullanılıyor. Daha doğrusu sineklerin peynir üzerine lavra bırakmasına izin veriliyor. Eğer yediğiniz peynirin içindeki lavralar ölü ise işte o zaman sizin için tehlike çanları çalıyor demek.

6. MANYOK, GÜNEY AMERİKA

İçinde yüksek derece de hidrosiyanik asit bulunan Manyok'u bu zehirli maddeden arındırmak için bir dizi işlemden geçirmek gerekiyor. Eğer bu işlemlerden birini bile eksik yaparsanız, hayatınızı kaybedebilirsiniz çünkü bu asidin öldürme riski oldukça fazla.

7. RED BLOOD CLAM, ÇİN

Hepatit A, hepatit B ve tifo gibi rahatsızlıklara neden olabilen Red Blood Clam (Kırmızı Midye), ilk bakışta masum ve lezzetli bir midye gibi dursa da oldukça tehlikeli. Her ne kadar yaklaşık 30 yıldır satışı yasak olsa da seyyar ve karaborsa tezgâhlarda bu yiyeceğe rastlama ihtimaliniz var.