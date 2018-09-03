Asboğa Gölü turizme kazandırılıyor

YÖRE TURİZMİNİN 12 AYA YAYILMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye'de kış turizminin önde gelen merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki gizli cennet Asboğa Gölü'nün turizm kazandırılarak yöredeki turizmin 12 aya yayılması amacıyla çalışmalara başlandı. İlçe merkezinden 11 kilometre uzaklıkta ve 2007 rakımda bulunan, ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa barınma imkanı sağlayan göl, 13 bin 800 metrekarelik alana sahip.

TURİZM POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARILACAK

Bölgenin turizm potansiyelini daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalarla Asboğa Gölü de turizme kazandırılacak.

Turizmciler, yöre turizminin 12 aya yayılması için söz konusu göle bisiklet turları ve atlı kızak turları düzenlenmesini, göl çevresine mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile ağaçlandırma yapılmasını istiyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Asboğa Gölü'nün bölge turizmi için önemli olduğunu söyledi. "Asboğa Gölü'müzün, ilçemizin ve bölgemizin turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Belediye olarak gölün çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, günübirlik sosyal tesisler, su sporları, olta balıkçılığı ve ayrıca kış mevsiminde değerlendirmek üzere buz pateni ve diğer aktivitelerin yapılacağı plan ve proje çalışmalarına başladık." dedi.