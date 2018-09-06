Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ne gizlediği anatomik şifreler

SİSTİNE ŞAPELİ HAKKINDA;

Şapelin ismi Papa IV. Sixtus'tan gelir. 1473 yılında inşa edilmiştir.

Sistine şapeli Katolik kilisesinin lideri olan Papa'nın resmi ikametgahıdır.

Papalık seçimleri Sistine Şapeli'nde gerçekleştirilmektedir.

Papalık seçimleri sırasında şapelin bacasından çıkan siyah duman Papa'nın seçilemediğinin, beyaz duman ise seçildiğinin alametidir.

Şapel, Süleyman Tapınağı ile aynı ölçülere sahiptir. 40,93 x 13,40 olan bu ölçüler Eski Ahit'te Süleyman Tapınağı'nın ölçüleri olarak belirtilmektedir.

Şapelin duvarları 1515-1519 yılları arasında Raphael tarafından dokunan halı, Boticelli, Roselli, Signolli ve Michaelangelo'nun freskleriyle süslüdür.

Sistine Şapeli'nin en önemli eserleri ise tavanında bulunan Michalengelo'ya ait fresklerdir.

Michalengelo, Sistine Şapeli'nin tavanını resmetme işini heykeltraş olduğu gerekçesiyle başlangıçta kabul etmemiş fakat Papa II. Julius'un ısrarıyla işe gönülsüz olarak başlamıştı.

Michalengelo şapelin duvarlarındaki boşluklara yerleştirdiği tahta iskelelerin üzerinde ayakta durarak dört yıl boyunca tavanı işlemiştir.

Michalengelo freskleri işlerken 4 yıl boyunca (1508-1512 ) çalıştığı yere kimsenin girmesine izin vermemiştir.

Michalengelo'nun tavana işlediği fresklerin merkezinde Tekvin'in 9 sahnesi bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinen görüntüler Ademin Yaratılışı, Işığın Karanlıktan Ayrılışı, ve Büyük Tufan'dır.

Michalengelo'nun, Işığın Karanlıktan Ayrılışı eserinde yer alan Tanrının boğazına, kilise ile bilimin çatışmasına atfen insan beyni sistemini gizlediği söylenmektedir.

Sistine Şapeli'nin tavanı 1999 yılında restore edilmiş ve yılların toz ve kiri ortadan kalktığında Michalengelo'nun renkleri muhteşem ihtişamıyla ortaya çıkmıştır.

Şapelin güvenliğini İsviçreli muhafızlar sağlamaktadır. Muhafızlar 19-25 yaş arası, 1.75 cm'den kısa olmayan ve görev süreleri içerisinde bekar olan erkeklerden seçilmektedir.