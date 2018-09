Karun kadar zengin Uşak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin şehirlerini birer birer gezmenin anlamı çok büyük. Yerel ve kültürel değerleri yakından görmek, keşfetmek bambaşka. Ülkemizin her köşesi ayrı bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. Sabah İl Buluşmaları'nın bu seferki durağı Uşak oldu.Binlerce yıla meydan okuyan Uşak, kültürel ve tarihi değerlerinin sonuna kadar arkasında duran bir şehir. Işıl ışıl caddelerinden geçerken şehrin ruhunu hissediyorsunuz. Topraklarında bir zamanlar Lidyalılara ev sahipliği yapmış, bugün de Kral Karun'un meşhur hazinesine de gözü gibi bakıyor.Hatırlamayanlar için, halk arasında "Karun gibi zengin olmak" deyimi işte bu hazineden geliyor. Hazinenin en gözde parçası Kanatlı Denizatı Broşu bugün Yeni Uşak Arkeoloji Müzesi 'nde sergileniyor. Broşa hâlâ bir değer biçilebilmiş değil. Tıpkı Uşak gibi...Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile şehri keşfetmeye başladık. İlk durağımız Çayzade'ydi. Burası sosyal hayatı canlandırmak için açılmış şehrin gözde belediye tesisi. Gittiğimizde yeşilliğin içinde mis gibi bir kahvaltı sofrası bizi bekliyordu.Uşak'ın yöresel lezzetlerini ilk olarak burada denedik ve şehre özgü katmerle tanıştık. Tahinli ve haşhaşlı çeşitleriyle karşımıza çıkan katmer Uşak'a özgü bir hamur işi. Sade olarak da yapılıyor ve yerel halk katmeri, peynir ve domatesle birlikte kahvaltıda tüketiyor.Uşak, dünyanın en ünlü halılarını üretiyor. Dört yılda toplam 2 bin 226 metrekare halı üretimi gerçekleştiren belediye, bu işi Dokur Evi'nde yapıyor.Kapıdan içeri girer girmez sepetlerin içinde rengarenk yün iplikler karşılıyor sizi. Dokunduğunuz zaman ipliğin kalitesini ve farkını ayırt edebiliyorsunuz. Yüzde yüz el emeği sonucu ortaya çıkan halılar, Dokur Evi'ndeki 50 çalışan tarafından ilmek ilmek dokunuyor. Bir Uşak halısının dokunması ise yaklaşık bir ay sürüyor.Ayrıca mesleki beceri kazanmak isteyenler için kurslar da düzenleniyor. Bu kurslarda kadınlar dokumacılığı öğreniyor, meslek sahibi oluyor."Karun kadar zengin olmak!" Bu deyimde geçen Karun, kayıtlarda dünyanın en zengin Lidya Kralı olarak geçiyor. Fakat hikayesi biraz hüzünlü. Öyle ki hazine ne kendisine ne de başkasına yar olmuş. Söylentilere göre kral yaşadığı dönemde çok zengin olmasına rağmen fakirlere yardımda bulunmadığı, halkın ihtiyaçlarını karşılamadığı nedeniyle lanetlenmiş.Karun hazinesinin en gözde parçası Kanatlı Denizatı Broşu başta olmak üzere bugün bütün hazine Yeni Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bir dönem çalınan bu broş tekrar evine, Uşak'a geri getirilmiş ve koruması artırılmış.Müzede Hellenistik ve Roma döneminden kalma toprak kaplar, eşyalar ve heykeller sergileniyor. Gezmeye doyamayacağınız, Uşak'ın tarihini en iyi şekilde yansıtan müzenin yakında açılışı gerçekleştirilecek.Uşak, İç Ege'nin en zengin mutfaklarından birine ev sahipliği yapıyor. Anadolu'ya olan yakınlığıyla her iki taraftan beslenen şehir bugün her yerde tatma imkanınız olmayan muhteşem lezzetlere sahip.Tarhana birçok ilde yapılıyor fakat Uşak'ta tadı bambaşka. Kırmızı ve yeşil biber, un, yoğurt, nane ve domates gibi malzemeler bir araya getiriliyor, yaklaşık 20 gün boyunca bir kapta bekletiliyor. Ardından Uşaklılar tarhanayı yere serip kurutuyorlar. Kış aylarında bir kase tarhana çorbası nezlenizi bir solukta geçirecek kadar iddialı. Biz bizzat yerinde denedik ve bayıldık.Dövülmüş buğdaydan yapılan keşkek kavrulmuş et ve tereyağı ile servis ediliyor. Uşak'ta özel günlerde hatta düğün evinde bir yemek pişecekse o kesinlikle keşkek oluyor.Anadolu'nun çeşitli yerlerine göre ismi değişen bir hamur işi bükme. Pırasalı, patatesli, soğanlı, ıspanaklı ve kabaklı çeşitleriyle kocaman saclarda yapılıyor. Oklavayla açılan incecik hamurlar bol malzemeyle buluşuyor. Ardından odun ateşiyle büyük saclarda özenle pişiriliyor. Uşak'a bağlı Karahallı ilçesinde ise bu işin ustaları yer alıyor.Kuşbaşı koyun eti, domates, soğan, biber ve salçanın özel bakır bir kapta bir araya geldiğini düşünün. Uzun uzun pişiyor, malzemeler içinde iyice harmanlanıyor. Gümlü Uşak'a özgü yöresel tatların başında gelse de, ismi yer yer farklılık gösterebiliyor. Gümlü denilen ağzı dar bir kapta pişirilen yemek kesinlikle tatmanız gereken lezzetler arasında.Sac üzerinde tahinli ve haşhaşlı olarak pişirilen bir diğer hamur işi katmer. Sonradan içine tahin de eklenebiliyor. Kahvaltıda peynirle tüketiliyor. Katmer içinde kullanılan haşhaş ve susam Uşak'ta küçük dükkanlarda çekilip, ekmeğe sürülebilir kıvama getiriliyor. Siz de köylü pazarından bunları satın alabilir, dükkanlarda istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Uşak'ta kahvaltıda ekmeğe haşhaş sürülür, üzerine bir çay kaşığı bal gezdirilir ve afiyetle yenir.Uşak, ata sporumuz olan cirite öyle bir sahip çıkmış ki, bize heyecan dolu bir müsabaka bile izlettiler. Atların üzerinde resmen nefes kesen bir cirit şov vardı. Şehrin merkezinde yaklaşık 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip bir kulüpte gerçekleşti müsabaka. Müsabakadan önce oradaki cins atlarla buluştuk. Hepsi birbirinden farklı, birbirinden alımlıydı. Dört yaşındaki Efe ise ekibimizin gözde atı oldu. O kadar güzel ve sakindi ki, kendisiyle yaklaşık yarım saat vakit geçirdim ve asla unutamayacağım bir deneyim oldu.Uşak'ın saklı güzelliklerinden biri de Ulubey Kanyonu. Hatta kendisi ABD'deki Büyük Kanyon'dan sonra dünyadaki en büyük ikinci kanyon. Uşak merkeze 29 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Burada inanılmaz bir manzaraya tanık oluyorsunuz. Kanyonun bulunduğu alandaki büyük kapıdan geçtikten sonra sizi kırmızı kalpli bir yazı karşılıyor. Elbette hemen önünde fotoğraf çektirdik. Ardından 300 metre kadar yürüdükten sonra tabanı kurşungeçirmez camdan yapılmış seyir terasına ulaştık. Bulunduğumuz yer yaklaşık 130 metre yükseklikteydi. Camdan aşağıya bakmak büyük cesaret istiyor. Eğer yükseklik korkunuz varsa terasın sonuna kadar yere bakmadan ilerleyin. Ayağınız alıştıktan sonra manzaranın tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz. Biz hem manzaranın keyfini çıkardık hem de bol bol fotoğraf çektirdik.Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi'nde dokuz spor hocası, üç diyetisyen ve iki danışman çalışıyor. Diyetisyenden hizmet almak isteyenlerden ücret değil sadece bir kitap talep ediliyor. Belediyenin amacı tam bu noktada gelenlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Bir sonraki durağımız olan Atatürk Kültür Merkezi'nde ise birbirinden yetenekli çocuklarla buluştuk. Kültür merkezinde sinema, bale, dans, tiyatro ve müzik alanlarında eğitimler veriliyor. 9-14 yaş arası genç yeteneklerin hem koro hem de tiyatro gösterilerini izleme şansımız oldu.Blaundus antik kenti Ulubey Kanyonu'ndan sonraki durağımız oldu. Blaundus, önce Büyük İskender 'i sonra Bergama Krallığı'nı ardından da Roma İmparatorluğu'nu ağırlayan çok eski bir şehir. Biz gittiğimizde o dönemden kalma yapıları görme fırsatı bulduk. Ama en çok göze çarpan detaylardan biri dağların içindeki kaya mezarlarıydı. Bu kaya mezarları dışarıdan bakıldığında yan yana küçücük taş oyukları gibi görünse de, her birinin derinliği 40 metreye kadar ulaşıyor. Üç tarafı dik ve derin vadilerle çevrili olan antik kent aynı zamanda dönemin en önemli savunma merkezlerinde biriymiş. Çünkü, her yönden gelebilecek olası tehlikeleri önceden kestirmeyi sağlayacak bir konumda. Şu an Blaundus antik kentinde kazı çalışmaları devam ediyor.