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Adrenalinsever milyarderlere özel tatiller Dünyanın dört bir yanında yaşayan dolar milyarderleri için yeni trend hayatta kalma çabası içinde geçirdikleri seyahatler... Bu tür seyahatler macera ile lüks hizmeti bir arada sunuyor

Giriş Tarihi: 30.9.2018