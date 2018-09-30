Adrenalinsever milyarderlere özel tatiller

Çocukluklarından itibaren dünyanın en lüks otellerinde konaklayan, en iyi hizmeti alan ve işleri nedeniyle bazen bir gün içinde iki hatta daha fazla ülkeyi ziyaret eden milyarderler için bildiğimiz seyahat anlayışı artık bir şey ifade etmiyor. Forbes'a konuşan ve sıradışı seyahatler düzenlemesiyle tanınan Brown+Hudson isimli seyahat şirketinin kurucusu Philippe Brown, "Zaten milyar dolarları olan ve dünyanın dört bir yanında yatırım yapabilecek biri için lüks bir otelde konaklamanın bir anlamı yok. Ancak onu patlamak üzere olan bir yanardağın yanına götürürseniz ya da biyolojistlerle okyanusta dalış yaparsa hayatına yeni bir şey katmış olursunuz. Ya da çölde geçen 12 saatin ardından onu en iyi masörlerle lüks bir çadırda karşılarsanız o zaman yaşadığın şeyin bir anlamı olur" diye konuşuyor. İşte sınırları zorlayan seyahat rotalarından birkaçı: NİKARAGUA Orta Amerika
'nın en büyük ülkesi olan Nikaragua
'ya gitmek için pekçok neden var. Ama milyarderler bu güzel ülkeye yanardağların en yakınına gitmek ve o heyecanı yaşamak için uğruyor. Yanardağın eteklerinde en sevdiğiniz içecekler elinizde arkadaşlarınızla keyifle sohbet ettiğinizi ve size ülkenin yerel lezzetlerinin ödüllü bir şef tarafından hazırlandığını düşünün... Lüks böyle bir şey olsa gerek... KAMÇATKA Rusya
'ya bağlı Kamçatka Yarımadası belki de tatil dendiğinde ilk akla gelen rotalardan biri değil. Ancak milyarderlerin serüven için en sevdikleri rotalar arasında bulunuyor. Husky cinsi köpeklerin çektiği bir kızakla ayıların bulunduğu bölgede birkaç gün geçirdiğinizi düşünün. Dayanılmaz soğuktan sizi koruyan tek şey ise özel ısıtmalı çadırınız. Milyarderler bu an için onbinlerce pound ödüyor ORTADOĞU
Avrupalı milyarderler için gerçekten heyecan dendiğinde akıllarına ilk gelen noktalar Ortadoğu
'da bulunuyor. Brown müşterilerinden oluşan bir grubu çölün ortasında içeçeksiz bıraktıklarını ve saatler sonra müşterilerini onlara tarif edilen noktada beklediklerini söylüyor. "Tüm günü güneş altında ve yürüyerek geçiren bu grup için en sevdikleri içeceklerle bir çadırda karşılanmaktan daha büyük mutluluk yok" diye konuşuyor.