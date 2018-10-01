Malta gezilecek yerler!

Malta 1964'te bağımsızlığını kazanmıştır. 1974 yılında ise Cumhuriyet rejimine geçillmiş ve adı Malta Cumhuriyeti olmuştur. Malta, içinde tam bir tarih bulunduruyor. İlk yaşayan insan belirtileri 1. neolitik döneme dayanırken, gerçek bir medeniyetler beşiği olan Malta, tarihi dokularıyla gezilip görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Romalılar, Fransızlar gibi birçok devletin hükümdarlığı altında kalan Malta, birden fazla kültürü sentezleyerek içerisinde bulunduruyor. Böyle tarihi dokusu büyük bir yer olan Malta ile ilgili bu yazımızda gezilecek yerleri derledik:

Malta'da gezilecek yerler

Malta şehirlerini tamamen ve dolu dolu gezmek için en azından 4-5 gün kalmaya ihtiyacınız var. Akdeniz'in incisi Malta'yı gezmeden önce sizler için bilgiler topladık. İşte Malta'da gidilmesi gereken yerler:

Gozo Adası: Malta'nın en büyük ikinci adası durumunda olan Gozo adası kesinlikle gitmeniz gereken yerlerin başında gelmektedir. Burada gezmeniz gereken en önemli yerler arasında bulunan Azuz Penceresi, 8 Mart 2017'de şiddetli bir fırtınayla tamamen çöktü. Azur Penceresi Game Of Thrones dizisine de konu olmuştu. Gozo adasına yazın gidecek olursanız su sporları da bayağı ünlüdür.

Mdina: Unesco Dünya Miras Listesinde yer alan ve bir dönem Malta'ya başkentlik etmiş Mdina şehri, en iyi korunmuş Orta Çağ şehirlerinden biri olarak geçiyor. Malta'ya gittiğiniz zaman kesinlik görmeniz gereken yerlerin başında gelen Mdina şehri, bir diğer adıyla sessiz şehir olarak geçmektedir.

Valletta: Avrupa'nın en küçük başkentlerinden biri olan Valletta, Malta'da kesin olarak gezip görülmesi gereken yerler arasındadır. Her sokakta farklı bir görüntü, renkli binalar rengarenk kapılar ile ilginç bir şehir görüntüsünde olan Valletta küçük bir şehir olmasından dolayı bir gün içinde gezilip bitirilebilir.

Upper Barrakka Gardens: Burada şehri yukardan izleyerek muhteşem fotoğraflar çekme olanağı sağlanıyor. Upper Barrakka Gardens vaktiniz varsa kesinlik görmeniz gereken yerler arasındadır.