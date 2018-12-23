Nehir boyunca macera

BUGÜN NELER OLDU

Nehir gemileri, büyük deniz gemileri kadar konforlu olmasa da yeni coğrafyalar keşfetme olanağı sunan bu gezilere olan ilgi durmadan artıyor. Sizler için dünyanın değişik nehirlerinde düzenlenen belli başlı turları derledik.Volga'dan sonra Avrupa'nın en uzun ikinci nehri Tuna, Almanya'nın Karaormanlar bölgesinden doğuyor, 2857 km yol yaparak Karadeniz'e dökülüyor. Yedi veya sekiz günlük Tuna Nehir turlarında Viyana, Bratislava, Budapeşte gibi Avrupa'nın en güzel başkentlerinin yanı sıra Melk, Durnstein, Kalocsa ve Estergon da ziyaret ediliyor.Endülüs bölgesinin en uzun ırmağı Guadalqivir 657 km uzunluğunda. İspanya'nın güneyinde Endülüs'ü de kapsayan bu gezide ziyaret edilen şehirler şöyle sıralanıyor: Malaga, Sevilla, Cadiz, Jerez, El Puerto De Santa Maria, Jerez, San Lucar De Barrameda, Granada ve Cordoba. Oldukça zengin bir programa sahip bu gezi İspanyol kültürünü, yemekleri, şarapları, dansları ve müziği ile daha yakından tanıma fırsatı sağlıyor.İspanya'nın kuzeyinde Kastilya ve Leon bölgesinden doğan Douro Nehri, Portekiz'den geçerek Porto'da Atlas Okyanusu'na dökülüyor. Kuzey Portekiz ve Kuzey İspanya'da geçen Douro Nehir Turu'na ilgi oldukça fazla. Toplam 11 gün olan gezinin sekiz günlük kısmı gemide geçiyor ve Porto'da başlıyor. Nehirde güzel manzaralar eşliğinde yapılan yolculukta, küçük şehir, kasaba ve köyler ziyaret ediliyor. Gemi yine Porto'ya dönerek turunu tamamlıyor. Sonraki üç gün Portekiz'in başkenti Lizbon ve civarındaki kasabalara ayrılmış.Şangay'da başlayan seyahat burada geçirilen iki günün ardından Wuhan ve Yichang'ta devam ediyor. Yichang'ta gemiye biniliyor ve Yangtze nehir gezisi başlıyor. Asya'nın en uzun, dünyanın Nil ve Amazon'dan sonra üçüncü en uzun nehri Yangtze, 6370 km uzunluğunda. Yangtze Çince'de 'Uzun Nehir' anlamına geliyor. Seyir boyunca Üç Boğazlar, Wu ve Quatang Boğazı'nın harika manzaraları, hayalet şehir olarak bilinen Fengdu ve Chonginq şehri görülüyor.Asya'nın diğer önemli ve büyük ırmağı Mekong, Himalaya Dağları'ndan doğar. Çin, Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam'dan geçer, Güney Çin Denizi'ne dökülür. Mekong nehir turu Uzakdoğu'yu bir başka açıdan görme fırsatı sunuyor. Tayland'ın başkenti Bangkok, Kamboçya'da olağanüstü Angkor Tapınakları ve bu tapınaklara ev sahipliği yapan Siem Reap, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh, Vietnam'da Ho Chi Min ve Sa Dec bu gezide görülen yerler arasında akla ilk gelenler. Yüzen köyler ve nehir boyunca uğranılan köy ve kasabalardaki ilginç yaşamlar insanı şaşırtıyor.Nehir turlarına ilgi özellikle son yıllarda giderek artıyor. Peki bu yolculuklar nasıl gemilerde gerçekleşiyor? Gemilerde hangi hizmetler sunuluyor? Prontotour Gemi Departmanı Müdürü Bahadır Şaf anlattıGemi turlarının en önemli özelliği rahatlık sunması. Gemiye ilk giriş gününden itibaren bavulunuzu bir kere açarsınız ve son güne kadar bir daha bavulunuza dokunmazsınız. Her gün geminiz farklı bir limana uğrayacağı için hiç yorulmadan birçok şehri keşfetme şansını bulabilirsiniz. Bununla birlikte birçok ülkeyi beraberinde görme şansı da elde edebiliyorsunuz. Hatta karayoluyla ulaşamayacağınız noktaları yine nehir turlarından görme şansına sahipsiniz. Nehir gemilerinin güvertelerinde sunulan imkanlar sayesinde, seyir halinde geçilen/ uğranılan şehirlerin, köylerin 360 derece manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Nehir gemilerinde çoğunlukla ödüllü aşçılar çalışıyor. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği açık büfe olarak sunuluyor, akşam yemeğinde ise a la carte menüden seçiminizi yapıyorsunuz. Gemilerde bulunan kuaför, fitness merkezi ve masaj odalarını kullanarak seyahatte olduğunuz halde sporunuza devam edebilir, masaj yaptırabilir ve kuaför hizmetinden faydalanıp günün yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz.Avrupa'daki nehirlerde limanlar birbirine oldukça yakın olduğu için, gemide bulunan bisikletlerle dilerseniz bir limandan diğerine iki teker üzerinde gidebilirsiniz. Ayrıca rehber eşliğinde bisiklet turlarına da katılabilirsiniz. Fransız tipi balkonlu kabin konsepti ile tabandan tavana kadar panoramik görünümün olduğu 16 metrekarelik kabinlerde güneşin, temiz havanın ve muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Kabinlerin içerisinde sunulan imkanlardan bazıları şunlar: LCD TV, saç kurutma makinesi, kasa, bornoz, terlik, şemsiye, klima, ücretsiz su, internet. Gemilerde personelin kullandığı ortak dil ise İngilizce.