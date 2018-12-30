Baba’yı seven Sicilya’yı da sever

BUGÜN NELER OLDU

Sicilya'da Türkler'in en çok merak ettiği yerlerin başında Baba filminin çekildiği mekanlar geliyor. Film serisi boyunca, Corleone ailesinin çeşitli üyeleri Sicilya'nın farklı yerlerini ziyaret etti ancak Savoca ve Forza d'Agro kasabaları set olarak kullanıldı. Savoca'nın hemen girişinde yer alan filmdeki meşhur Bar Vitelli'den içeri girdiğinizde filmin müzikleri karşılıyor sizi. İçeride filmden sahnelerin fotoğrafları sergileniyor. Fotoğraflarabakınca filmi tekrar gözünüzde canlandırıyorsunuz. Limonataları harika, mutlaka için. Tepedeki manastır, filmdeki ayin sahnesinin düzenlendiği manastır. Burada da etkileyici fotoğraflar çekebilirsiniz.Savoca'dan sonra Taormina'ya doğru yola çıkıyoruz burası da Savoca gibi son dönemde filmi seven Türklerin akınına uğruyor. Meşhur tiyatro sahnesi de buradaki Via Teatro Greco'da çekildi. Tiyatroyu görür görmez hemen anımsayacaksınız. Devasa bir tiyatro, şehrin en önemli tarihi eserlerinden. Yunan- Roma antik tiyatrosu, Yunanlar tarafından inşa edilmiş ancak daha sonra Romalılarca büyütülerek birçok gösteriye ev sahipliği yapmış.Bir şehre sizden önce gidenlerin fikirleri çok önemlidir ama bu bir düşünürse o yer ölmeden görülecekler listesine hemen eklenir. Alman yazar Goethe de 1786-1788 yılları arasında hayallerinin ülkesi İtalya'ya gitmiş. Bu gezinin notlarından oluşan İtalya Seyahati adlı kitabı da çok satanlar arasına girmiş. İtalya'nın ruhunu kavramak istiyorsanız, gerçekten de Goethe'nin de dediği gibi önce Sicilya ile tanışmanız gerekir.Sicilya'ya aşık olmak için sebep çok. Birkaçını sayalım: Hâlâ aktif olan Etna Yanardağı, Arşimet'in mekanları, üzerinde yaşamış medeniyetlerden kalan tarihi eserler, yemekler özellikle de cannoli tatlısı....