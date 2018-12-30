Fellini’nin izinde Rimini

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl yaz aylarında yabancı turist sayısının artışıyla birlikte Türkiye'nin güney sahillerindeki seçkin otellerde yer bulmak çok zor görünüyor. Neyse ki Avrupa'da da hem deniz tatili hem kültür gezisi yapabileceğiniz pek çok seçenek var. Üstelik bütçe dostu fiyatlara. Şimdiden plan yapabilirsiniz.Ben size Rimini'yi tavsiye ediyorum. İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesindeki şehir, Adriyatik Denizi'nin kıyısında yer alıyor. Nüfusu yaklaşık 150 bin. Yazın bu sayı günübirlikçilerle birlikte artıyor.Yazın büyüsüne kapılıp keşfe çıktığım bu güzel sahillerdeki coşkulu yazlıkçı İtalyanları ve deniz kenarında güneş çarpmasıyla roman kahramanına dönen Avrupalıları görmenizi isterdim. Hele tatlı haziran ayına denk gelirseniz o neşeli festivalini kaçırmayın. Tabii Rimini sadece bir deniz tatili şehri değil, tarihi kimliği de var. Augustus Kemeri, Tiberius Köprüsü, Malatestiano Tapınağı şehirdeki en ünlü yapılar...Bologna'dan 120 km uzaklıktaki Rimini'ye 1.5 saatte ulaşabilirsiniz. Roma ve Milano'ya direkt uçtuktan sonra da karayoluyla Rimini'ye geçmek mümkün. Detay düşünmeyeyim, kafam rahat olsun derseniz bir tur programına katılın.Hırvatistan'ın tatil kenti Dubrovnik sayesinde deneyimleme şansı bulduğum Dalmaçya kıyılarının güzelliklerine bu kez tam karşısına denk düşen Rimini sahillerinde devam ettim. 15 km uzunluğunda beyaz kumlarla bezeli bir plajı var. Etrafında oteller, restoranlar, bar ve kafeler sıralanıyor. Gece kulüplerini de unutmayalım, çünkü gece hayatı Rio'yu andırıyor ve mekanlar Copacabana havasına bürünüyor. Aile ve çocuklar için de pek çok plaj eğlencesi ve aktivite bulmak mümkün.Rimini etrafındaki küçük köy ve kasabalar, otantik yerleşim yerleri de görülecek yerler listesinde mutlaka olmalı. Oluşturacağınız bir gezi programıyla Rimini ve çevresinde, tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra gurme lezzetler de keşfedebilirsiniz. Ayrıca Santarcangelo di Romagna, San Lero, Montegridolfo, San Marino, Ancona, Bolonya, Venedik, Ravenna, Floransa, Pisa, Cinque Terre, Toskana, Ferrara ve tabii ki Roma, Rimini'ye yakın, günübirlik keşfedebileceğiniz yerler arasında.Yönetmen Federico Fellini'nin doğup büyüdüğü Rimini'yi görmeden önce Ferrari Meydanı'ndaki antik kenti görmenizi tavsiye ederim. Benim bir şehirde en sevdiğim yerler meydanlar. O yüzden Leonardo Çeşmesi ile ünlü Cavour, Gregorio ve adı Fellini ile anılan Teatini meydanlarını görmenizi öneriyorum. Fotoğraflık mekanlar olduğunu söyleyebilirim.Balık pazarı ve bisiklet yolu olarak bilinen Corso d'Augusto ile şehrin harikulade semti Borgo San Giuliano'da, Fellini'nin filmlerinde kullandığı renkli evleri, etkileyici sokakları, deniz mahsulleri ile ünlü restoranları ve Palladyan Kilisesi'ni görebilirsiniz. Tabii kendinizi Adriyatik sahilinin güzelliklerine bırakmayı da unutmayın!İtalya'nın tatil şehri Rimini'de para birimi euro. Ağırlıklı olarak İtalyanca konuşuluyor. Tabii tatil bölgesi olduğu için İngilizce ve diğer yaygın diller de konuşulanlar arasında. Rimini, zaman olarak bir saat geride.