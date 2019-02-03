Hızlandırılmış Moskova turu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçlenirken vizenin kalkmasıyla beraber soğuk başkentten ülkemize sıcak haberlerin gelmesine de sayılı günler kaldı. THY'nin Türkiye-Moskova hattı oldukça yoğun. Doluluk oranı yüzde 77. Vizenin kalkmasıyla beraber ek seferler de konulacak. Ben de THY'nin üç saatlik uçuşuyla dünyanın en çok turist çeken başkentlerinden biri olan Moskova'ya gittim. 48 saatlik şehir turumun ardından Moskova'nın ne kadar soğuk olursa olsun sunduğu masalsı dünyayla mutlaka tekrar gelmek isteyeceğiniz bir yer olduğunu söyleyebilirim. Moskova'ya geldiğiniz anda ilk sınavı önce soğukla sonra trafikte veriyorsunuz. Bunlara alıştıktan sonra da bizim gibi şehrin görülmesi gereken yerlerinin en başında gelen Kızıl Meydan'a gidebilirsiniz. İhtişamlı meydana Ruslar Krasnaya Ploşad yani Kızıl Meydan diyorlar. Dünya tarihine yön veren birçok ismin bu meydandan geçtiğini düşünürken bizi Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir İlyiç Lenin'in mozolesi karşılıyor. Mozoleyi ziyaret etmek mümkün. Meydanın hemen yanında Gum adında büyük bir alışveriş merkezi bulunuyor. Bu alışveriş merkezinde gezinize mola vererek hem ısınıp hem de alışveriş yapabilirsiniz.UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Moskova'nın en görkemli yapısı Aziz Vasili Katedrali ise şehre gelenlerin en çok fotoğrafını çektiği yerlerin başında geliyor. Adet yerini bulsun diye biz de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyoruz. Moskova'nın en önemli tarihi eserleri Kremlin Meydanı'nda yer alıyor. Dört katedral, Kremlin Sarayı, Devlet Cephanelik Müzesi, Elmas Kulesi ve Korkunç İvan'ın Büyük Çan Kulesi burada. Yoğun güvenlik aramalarından sonra içeri giriyoruz. Aramaların bu kadar sıkı olmasının nedeni devlet başkanı Putin'in çalışma ofisinin burada olması. Kremlin'de dünyanın en büyük çanı en dikkatimi çeken ayrıntı oluyor. Ağırlığı 202 ton, uzunluğu ise 6.14 metreymiş. Çanın kopan büyük bir parçası hemen yanında duruyor. Kremlin'deki müzelerde Rusların tarihine dair bilgi edinmek mümkün. Hatta tarih boyunca Osmanlıların Ruslara gönderdiği hediyeleri bile görebiliyorsunuz.Ünlü şair Nazım Hikmet'in Novodevichy Mezarlığı'ndaki mezarını da gitmişken mutlaka görün. Eşi Vera'nın mezarı da hemen yanında. Burada sadece Nazım Hikmet'in değil Gogol'un mezarını da görebilirsinizMoskova'da mayıs ayından ekim sonuna kadar gerçekleşen en popüler etkinliklerden biri şehrin ortasındaki Moskova Nehri'nde yapılan nehir turları. Mevsim sebebiyle nehir turumuzu bir sonraki gelişimize saklıyoruz.Moskova'da ne yenir ne içilir sorusuna şu yanıtı verebilirim: Kahvaltı için Grand Cafe Dr Zhivago, öğlen yemeği için Gorynych ve akşam yemeği için de Stalin'in gökdelenlerinden birinin tepesine kurulmuş olan Buono. Gorynych'in Moskova'nın en iyi restoranlarından biri olduğunu söyleniyor. Öğlen yemeği için gittiğimiz mekanda Rus esintili mutfak ve şık atmosferden hemen etkileniyoruz. Taş fırında pişen pizzalarını mutlaka deneyin. Bir diğer popüler mekan ise Vogue Cafe. Burası dünyaca ünlü mankenlerin uğrak yeri. Milföylü dev tatlının ve makaronların tadına mutlaka bakın. Bir akşam yemeğinizi ambiyansıyla meşhur Cafe Pushkin'e ayırın. Dışı ışıl ışıl olan binanın içi nostaljik asansörüyle birlikte film sahnesi gibi. Farklı konseptte iki salonu bulunan mekanda fotoğraf çekmek yasak. Biraz turistik, yemekleri de ortalama. Birkaç gün önceden rezervasyon yaptırmak şart. Stalin'in gökdelenlerinden birinin tepesine kurulmuş Buono'da harika Moskova manzarasıyla beraber hem İtalyan mutfağından seçenekler hem de Rus lezzetleri deniyoruz. Herkes şık, şehrin panoramik görüntüsü ise muhteşem. Kremlin manzaralı Grand Cafe Dr. Zhivago'ya mutlaka önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Burası tam bir Sovyet şıklığı örneği. Pancake ve havyar kahvaltının olmazsa olmazları.Moskova'nın trafiği İstanbul'u aratmıyor, bu yüzden en hızlı ve efektif ulaşım aracı metro. Hem dondurucu soğuklarda sıcak bir ortama sığınıp hem de sanat galerisinden farksız metro duraklarında şahane fotoğraf çekebiliyorsunuz. Dünyanın en büyük ve iç mimarisi ile en güzel metrosu kabul edilen Moskova Metrosu, bir sanat müzesi kadar ihtişamlı ve tarih dolu.