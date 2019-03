Macera dolu seyahat rotası

BUGÜN NELER OLDU

Gezginlere seyahat ettikleri ülkelerde yalnızca etrafı gezip, fotoğraf çekmek artık yetmiyor. Maceranın dozunu artırmanın zamanı geldi. Dünyada keşfedilecek birçok yer, deneyimlenecek sayısız aktivite var. İster çölde yürüyebilir, ister kendinizi Himalayalar'ın eşsiz doğasına bırakabilirsiniz. Yaban hayvanlarını yakından tanıyıp, gizli saklı yerleri keşfe çıkabilirsiniz. İşte tüm dünyada macera dolu 10 adres!Vietnam ve Laos mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerden. İkisi farklı ülkeler olsa da ortak bir turda buluşabiliyorlar. Civarda sık sık Kuzey Vietnam ve Laos turları düzenleniyor. Gezilecek yerler arasında Vietnam'ın Lao Cai eyaletinde yer alan sevimli bir kasabası Sapa, Mai Chau pirinç tarlaları ve Laos'ta yer alan, Vietnam savaşı sırasında 20 bin kişinin sığındığı Vieng Xai mağaraları yer alıyor. Gitmişken, Nam Et-Phou Louey parkını da ziyaret edebilirsiniz.Butan Krallığı olarak da adlandırılan Bhutan, Doğu Himalayalar'da yer alan kültürel zenginliği bol bir ülke. Aynı zamanda köyleri ile meşhur. Brokpa olarak anılan göçebe topluluklar bu köylerde yaşıyor. Köylerde mutlaka görülmesi gereken pastoral vadiler ve yemyeşil kırlar bulunuyor. Ziyaretçiler Bhutan'a, yeti ve kocaayak efsaneleri için de büyük bir merakla geliyor. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar da efsanelerin gerçekliğini destekler nitelikte.Bütün gözler 2019 Rugby Dünya Kupası için Japonya'ya çevrilmiş durumda. Bu vesile ile Japonya'ya yolu düşecekler Yamaguchi ve Shimane bölgelerine mutlaka uğramalı. Yamaguchi sakin ve kırsal bir yer olmasının yanı sıra, tarihi açıdan oldukça değerli. Shimane ise deniz havası alabileceğiniz ferah bir yer. Demir işçiliği ile ünlü Takanoda Vadisi'nde de samuray kılıçlarını görebilirsiniz.Kanada'nın en büyük adası Vancouver Adası. Doğası vahşi, kültürü zengin ve her an maceraya hazır. Adanın bisiklet turları popüler. Plajları, gölleri ve ormanları bisikletle gezebiliyorsunuz. Bazı rotalar 65 kilometre uzunluğunu bile buluyor. The Pacific Marine Circle en ünlü rota.Beagle Kanalı mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Hatta Jules Verne'nin Dünyanın Ucundaki Fener romanına konu olan o fener bu kanal üzerinde yer alıyor. Torres del Paine Şili sınırlarında bulunan bir milli park. Gökyüzüne adeta bir kule gibi uzanan dağ şekillerine sahip.Rakitnica Nehri, Saraybosna'nın güneybatısında yer alıyor. Nehire büyük bir kanyon ev sahipliği yapıyor. Hem de Avrupa'nın en derin kanyonlarından biri. Bosna Hersek'in bu bölgesinde birçok şelale bulunuyor. Sarp duvarları yıkıp, kayalardan atlayıp, saf sularda yüzebilirsiniz.Antarktika'da ilginç bir tur deneyimi başladı. Bir gemiye biniyor ve buzulların arasında gezmeye başlıyorsunuz. Hayranlık uyandıran manzaralar ve bembeyaz bir vahşi yaşama tanıklık ediyorsunuz. İsterseniz, geminin balkonundan dev balinaları ve penguenleri izleyebiliyorsunuz.Sürükleyici bir deneyim için Kenya doğru adres. Yaban hayatını korumak için organizasyonlar bazı hayvanları belirli bir yerde topluyor. Koruma altındaki bu alanlara düzenlenen gezilere katılabilir, uzman bir rehber ile birlikte kamp kurup, hayvanlarla daha çok vakit geçirebilirsiniz. Filler sizleri dört gözle bekliyor!;Namibya çölleri ile ünlü, sıcak bir ülke. Yılın belli zamanları ziyaretçiler için çöllere yürüyüş turları düzenleniyor. En ünlüsü Namib Çölü. 50 bin kilometre büyüklüğünde kocaman bir alana yayılmış durumda. Çölleri gezerken ülkenin vahşi yaşamına da tanıklık ediyorsunuz. Çöl uyumlu araçlarla eğlenceli bir tura katılabilirsiniz.Endonezya'da bir takımada olan Raja Ampat, dünyanın en çeşitli mercan ve balıklarına ev sahipliği yapıyor. Sualtı dünyasını keşfetmek için gelen ziyaretçiler, şnorkelle dalış yapabiliyor. Yüzme, serbest dalış ve kürek çekme gibi birçok etkinliğin içinde bulunduğu turlar mevcut. Sualtı keşfinden sonra civarda bulunan mağaraları da gezebilirsiniz.