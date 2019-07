Amerikan güzeli

BUGÜN NELER OLDU

San Diego bir liman şehri. Hatta denizcilerin şehri de diyebiliriz. En büyük piyade üssü ve deniz kuvvetlerinin büyük bölümü burada. Bu şehir aynı zamanda Meksika'ya geçiş kapısı. Meksika'nın Tijuana şehri ile arasındaki San Ysidro sınır kapısı dünyanın en işlek sınır kapıları arasında. Bizim de ilk planımızda San Diego'da vakit geçirip Meksika'ya geçmek vardı. Ancak Las Vegas'ta fazladan kaldığımız iki gün planı değiştirdi. Meksika'ya bu kadar yakın olması nedeniyle şehirde Meksika kültürünün etkileri yoğun bir şekilde hissediliyor. Nüfusun yarısından fazlası hispanik. San Diego, 1542 yılında ilk olarak İspanyollar tarafından keşfedilmiş. Şehrin 'eski şehir' olarak adlandırılan bölümü İspanyolların ilk yerleşim yeri olmuş. San Diego Convention Center ve The Fish Market San Diego en popüler turistik noktalardan... Balık pazarında balığın ve deniz ürünlerinin binbir çeşidi var. Aynı zamanda güzel bir restoranda yer alıyor. Pazarın hemen karşısında ise dev bir uçak gemisi var. Burası aslında bir müze. Midway Museum benim ilgimi çekti dersem yalan olur. Onun yerine parktaki heykellerin hikayelerini öğrenmeyi tercih ettim. II. Dünya Savaşı sırasında Japonlara karşı ilk ateş burada açılmış. Denizci ile hemşire sevgilisini öpüşürken tasvir eden heykele ilham kaynağı olan fotoğraf ise aslında New York'ta Times Square'de çekilmiş. Savaşın sona ermesinin ardından yapılan heykel parka yerleştirilmiş.San Diego'da günün en güzel anı Pacific Beach'te gün batımını izlemek. Okyanusta sörf yapanlar manzaraya ayrı bir renk katıyor. İskelenin üzerindeki ahşap evler ise 1950'lilerde bir filmin içindeymişsiniz hissi veriyor. Pacific Beach Boardwalk yürüyüşler için ideal. Garnet Avenue en popüler caddesi ve aynı sahil gibi cıvıl cıvıl. Sokak gösterisi yapan adam, mini konser veren gençler, müzik seslerinin yükseldiği barlar ve rengarenk ürünlerle dolu butikler... Bohem bir tarz sunan kafeler her zaman kalabalık. Özellikle de gün batımı saatlerinde... San Diego'da herkes eğlenmeyi biliyor. Mekanların içerisi dans edenlerle dolu oluyor. Yolun sonu Mission Beach sahiline varıyor ve burada da harika evler var. Belmont Park isimli lunapark çok popüler. Ocean Beach ise hippi mahallesi. San Diego'nun en ünlü mahallesi ise La Jolla. Sahilinde fok balıkları var. Grace and Frankie dizisi gibi pek çok yapımın çekildiği yer burası. Dünyanın en iyi sahil destinasyonlarından biri olan La Jolla, lüks otellerden ücretsiz plajlara, müze ve sanat galerilerinden eşsiz butiklere, harika restoranlardan açık hava etkinliklerine farklı özellikleriyle dört mevsim herkesin tercihi. Meşhur Torrey Pines Golf Sahası da burada. La Jolla'nın güzel plajları, yüzücüler, sörfçüler ve dalgıçların da tercihi. La Jolla Shores, Cove ve Windansea'nın altın kumları da uzanmak ve güneş batımını doyasıya izlemek için mükemmel.Down Town: Gaslamp Quarter olarak da isimlendirilen şehrin en hareketli bölgesi. 4, 5 ve 6. caddelerde çok sayıda restoran, bar ve gece kulübü bulunuyor. Market Street ile 5th Avenue en hareketli caddeleri. Bölgenin göbeği ise Hortons Plaza alışveriş merkezi. Little Italy, özellikle akşamları epey hareketli Balboa Park: Şehrin simgesi olan bu park, özellikle hafta sonlarında herkesin piknik yaptığı bir botanik bahçesi. İçinde parklar, bisiklet yolları, dükkanlar ve restoranlar olan parka salı günleri giriş ücretsiz. İçindeki San Diego Zoo, akşam saatleri de açık. . Coronado Adası: San Diego'ya bir köprü ile bağlanıyor. Feribotla 15 dakikada ulaşmak mümkün. 1888 yılında yapılan ve hayaletli olduğu efsanesiyle ünlenen Hotel del Coronado da bu adada. Konaklama ücreti oldukça yüksek.