Seyahat ederken ünlülerin stili size ilham versin

BUGÜN NELER OLDU

Her ne kadar yaz tatillerini bitirmiş, şehirdeki hayata adapte olmaya alışmaya çalışsak da kabul edelim hepimizin aklında küçük hafta sonu seyahatleriyle bu geçiş dönemini olabildiğince acısız geçirme isteği var. Demek ki yine valizler hazırlayacağız ve yine havaalanının yolunu tutacağız. Ve yine havaalanına giderken ne giyeceğimizi düşünüp duracağız. İşte tam da o anlar için size güzel bir kılavuz hazırladık. Bu ünlülerin stili size havaalanına giderken ilham verecek.Kısa kollu bir sweatshirt, bir eşofman altı, rahat spor ayakkabılar... İşte gri tonlarındaki kombiniyle Gigi Hadid gerçekten de özgüvenli, sade ve uçak yolculuğu için rahat ve hoş görünüyorSon dönemin en popüler mankenlerinden biri olan Bella Hadid, sadece bu fotoğrafta bile son dönemin öne çıkan trendlerini bir araya toplamış durumda. Sanıyorum uçağa Dior'un Book modeli çantası olmadan binen kalmadı. Ve tabii ki kişiselleştirilmiş çanta ve valizlerin ne kadar popüler olduğunu bilmeyen de kalmamıştır. İşte bunu jean ceket, spor ayakkabı ve kısa bir üstle tamamladığınız zaman ortaya mükemmel bir görüntü çıkıyor.Gri ve siyah renklerin dışında da uçakta son derece hoş ve sportif bir görüntü elde edebilirsiniz. Beyaz sweatshirt ve toprak tonlarındaki eşofman altıyla manken Alessandra Ambrosio çok hoş görünüyor.Tabii ki seyahate çok daha şık bir kombinle de çıkabilirsiniz. Mesela Blake Lively gibi... Bembeyaz takımı, Chanel büyük boy çantası ile Lively son derece hoş görünüyor.Sweatshirt elbiseler, spor ayakkabılar, erkek tarzı postacı çantalar... İşte son dönemin bir başka trend üçlemesi de ünlü şarkıcı Selena Gomez'in üzerinde.Ünlü şarkıcı jean pantolonun rahatlığına sığınanlardan. Bir sweatshirt ve spor ayakkabılarla kombinini tamamlayan Dua Lipa, sade ve günlük bir stili benimsemiş.1998 doğumlu genç oyuncu Elle Fanning, Louis Vuitton çantaları, Chanel bel çantası ve Gucci ayakkabılarıyla tüm moda dünyasını üzerinde taşıyor gibi... Beyaz takımı marka ve logoların arasında görüntüsünün biraz olsun sadeleşmesini sağlamış.İddialı stiliyle tanıdığımız manken Emily Ratajkowski, seyahate çıkarken jean ve tişört içinde oldukça hoş görünüyor. Ekose gömleği de kombinine spor bir hava veriyor.