Kıyıköy‘de kısa bir nefes alma molası

Seyahat etmeyi sevenler için gittiği yerin, zaman diliminin önemi yoktur aslında. Herhangi bir yere gitme fikri bile cazip gelir onlara. Nereden mi biliyorum? Kendimden... Hele hafta sonları bu tür küçük nefes alma fırsatları biçilmez kaftandır. Ama hafta sonu bir yere gitmenin bazı incelikleri vardır. Kısa ve küçük bir mola olacağı için, insanı çileden çıkarmayacak kadar şehre yakın, şehirden kopmuş hissettirecek kadar özel olması gerekir. İşte tam da böyle bir yere yolum düştü... Kırklareli'nin kasabası Kıyıköy'e 20 km mesafedeki Nefes Mekan'a... Hikayenin en başından itibaren anlatayım. İstanbul'dan Kıyıköy'ü hedefleyerek yola çıktığınızda, Saray yolunun takip ederseniz, sizi çok güzel manzaralar, mis gibi bir hava bekliyor. Dönüş yolunda da ayçiçek tarlaları size bambaşka bir manzara vaadediyor. Gidiş yoluna geri dönüyorum; eğer yolda küçük atıştırmalıklarla idare edebilirseniz, kahvaltıyı Kıyıköy'de yapın derim... Küçük, kendi halinde, hırçın dalgaları izleyebileceğiniz bir yer de bulursanız değmeyin keyfinize... Sonra köyde küçük bir tur, evlerin arasında tatlı bir yürüyüş havanızı değiştirmeye yeter bile... Biz bunların hepsini yaptıktan sonra soluğu esas hedefimiz olan, Nefes Mekan'da aldık. Aslında çok tanıdık bir öykü Nefes'in ki... İki kentli, kent yorgunudur ama iş yorgunu değildir. Amaç kentten kaçmak veya yeni iş imkanları aramak da değildir aslında. Unuttuğumuz hatta geriye baktığımızda hiç öğrenmediğimizi fark ettiğimiz toprakla, güneşle, suyla, yeşille tanışmak onları çeker. Ve dört yönden Istıranca Ormanları ile çevrili, sekiz dönümlük bir alanda kurulu Nefes Mekan ortaya çıkar. Arazinin yaklaşık üç dönümü Nefes Mutfak için kendi ürününü yetiştirmek üzere işleniyor. Doğada olmak ile konfor arasındaki keskin ilişki mekanın felsefesini oluşturuyor aslında. Konfor vadederken doğadan uzaklaşmamak, doğaya davet ederken konfora dalıp doğal olanı zedelememek ince çizgisi bu mekanın.

KALE, MANASTIR, ORMAN...

"Ben yerimde duramayan biriyim, tek bir yerde uzun saatler geçiremem" diyenlerdenseniz, size civarda yapılacak şeyler de önerebilirim:

Kıyıköy'ün en önemli tarihi zenginliği Aya Nikola Manastırı. Ama emanete pek sahip çıkılamamış. Kötü durumda burası. Ama yine de görmeye değer.

Kıyıköy Kalesi gezilebilecek yerlerden bir başkası. Kıyıköy merkezini çevreleyen surlar ve kale, İmparator Jüstinyen Dönemi'nde, 6. yy'da koruma ve gözetleme kalesi olarak inşa edilmiş.

Cehennem Şelaleleri, Longoz Ormanları, Panayır İskelesi, Dupnisa Mağarası da gezilebilecek yerler arasında...