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Termal havuzda banyosu keyfi

’nin İkizdere ilçesinde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal suda, Uzak Doğulu turistlerin talebi üzerine  banyosu uygulaması başlatıldı. Cilt güzelliğine iyi geldiği belirlenen yeşil çay banyosu, yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlerin de ilgi odağı oluyor.

DHA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 10:33
Termal havuzda yeşil çay banyosu keyfi

İkizdere ilçesi Ilıca köyünde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu ifade edilen termal su kaynağı, şifa arayanların adresi oluyor. Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde; sodyum bikarbonatlı florlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabileceğine yer verildi.

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Termal havuzda yeşil çay banyosu keyfi
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