Artvin'de gezilecek yerler… Artvin’de görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) Arsiyan Yaylası

Arsiyan Yaylası Şavşat'ın Pınarlı, Demirkapı, Ilıca köyleri ile Ardahan'ın Posof ilçesi arasında kalır. Arsiyan Dağı'nda Şavşat'ın Cevizli, Yaşar, Saylıca ve Kayadibi köylerine ait yaylalar bulunur. Dört bir yanı göllerle kaplıdır.

2-) Yaylalar Köyü

Yaylalar, Artvin ilinin Yusufeli ilçesine bağlı köy. Köy merkezi Hevek Deresinin üst kıyısında kuruludur. Köyün geniş bir alana dağılmış Olgunlar, Cami, Şereze, Köramet, Karamolla gibi çevre mahalleleri vardır.

3-) Tekkale Manastırı

Tekkale Manastırı kompleks bir yapı olmakta ve Trapeza ve seminer odasıyla bu yapı topluluğunun güney doğusunda ayrı olarak inşa edilen şapelden oluşmaktadır.

4-) Mençuna Şelalesi

Doğası ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan Mençuna Şelalesi Arhavi'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden birisidir. Her geçen gün turizm değeri arttıran Mençuna şelalesi çevresinde yaban hayatı, tarihi köprüler ve çeşitli bitki örtüleri bulunmaktadır.

5-) Maral Şelalesi

Karçal Dağlarının (3.415 metre) üç koldan kuşattığı Maçahel Vadisini süsleyen Maral Şelalesi, 65 metreye yakın yükseklikten düşmektedir.

6-) Yıldız Gölü

Yıldız Gölü: Dağ sularından beslenen Yıldız Gölü'nün suyu oldukça soğuktur. Yaz aylarında burayı ziyaret eden gezginlerin kendini serin sulara bırakmak isteyeceğinden eminiz fakat suyun içinde durulamayacak kadar soğuk olduğu unutulmamalıdır.

7-) Maçahel Yaylası

Burası Türkiye'nin 'Orada bir köy var uzakta' tanımına uyan beldelerinden biridir. Artvin ilinin Borçka ilçesine bağlı, Gürcistan sınırında bir bölgedir. Avrupa'nın en yaşlı, Türkiye'nin ise yağmur ormanlarıyla çevrili, zengin bitki ve faunasına sahip tek gizli cennetidir.

8-) Karagöl Sahara Milli Parkı

Laşet deresi kenarında 1700-1800 metrelerde kademeli olarak yer alan düzlükler aynı zamanda "Sahara Pancarcı Şenlikleri"nin yapıldığı sahadır. Bu şenliklere ilçe dışında oturan yöre insanları da katılarak bölgeye iç turizm açısından ekonomik katkı sağlamaktadır. Ayrıca Kamp Alanı içinde idealdir.

9-) Dolishane Kilisesi

Dolishane Kilisesi: Kitabesine göre X. Bagratlı Kralı Sumbath tarafından yaptırılmıştır. XVI. yy sonralarında bir bölümü Camii olarak da kullanılan Manastırdan, günümüze sadece Kilisesi ulaşmıştır. Manastır Kilisede bulunan kitabelere göre İberya Kralığı'nın Tao-Klardjethie'de 954-958 tarihleri arasında krallık yapmış olun Sumbath tarafından Mimar Gabriel'e yaptırılmıştır.

10-) Ciro Şelalesi

Ülkemizin en güzel trekking rotalarından biri olan ve Artvin'in Yusufeli ilçesinde yer alan Kaçkar Dağları Milli Parkı, üç bin metrenin üzerindeki zirveleri, buzul gölleri, şelaleleri, debisi azalmayan dereleri ve endemik bitkileriyle dağcılar ve seyahat acenteleri tarafından bir hayli rağbet görüyor.