Dünyanın en soğuk 15 yeri!

Sonbaharı geride bırakıp kışı yaşadığımız bugünlerde Dünya'nın Kuzey Yarım küresinde soğuklar kendini hissettirmeye başladı. Pek çok yerde kar yağışları bile başlarken, dünyanın en soğuk yerlerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 23.9.2019 16:13Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 16:32
CHURCHILL
Kanada'nın kasabalarından biri olan Churchill, dünyada kutup ayılarının başkenti olarak biliniyor. Kasabanın hava sıcaklığı da bu ünvanın hakkını verir cinsten... Churchill'de hava sıcaklığı -26 derece civarında.