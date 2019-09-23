Haberler Seyahat Haberleri Dünyanın en soğuk 15 yeri!

Dünyanın en soğuk 15 yeri! Sonbaharı geride bırakıp kışı yaşadığımız bugünlerde Dünya'nın Kuzey Yarım küresinde soğuklar kendini hissettirmeye başladı. Pek çok yerde kar yağışları bile başlarken, dünyanın en soğuk yerlerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 16:32