Antik Patara'da caretta caretta rekoru!

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı, caretta carettaların Türkiye'deki 22 üreme ve yuvalama alanından biri. Mayıs ayından itibaren kumsala çıkan caretta carettalar, ağustos ayına kadar yumurta bıraktı. Antik Patara Plajı'nda yavru çıkışları 15 Eylül'e kadar sürdü. Antik plajda, bu yıl 286 yuva ile tüm zamanların en çok yuva sayısına ulaşıldı, 21 bin 821 yumurtadan çıkan 17 bin 323 yavru deniz kaplumbağası denize ulaştı.

Patara sahilinde gönüllü ekiple caretta carettaları takip eden Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, yuvalama dönemi öncesinde kumsalda insanların bıraktıkları çöpleri temizlediklerini, sahili kaplumbağalar için hazırladıklarını kaydetti. Prof. Dr. Başkale, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen çalışmalara, Kaş Belediyesi ve bölgedeki STK'ların da destek verdiğini söyledi.

'286 YUVA OLUŞTU'

Sahil boyunca kilometre başına 23 yuva oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Eyüp Başkale, "Bu sene Patara'da 10 gönüllü arkadaşımızla deniz kaplumbağalarının korunması için çalışma yürüttük. 15 Mayıs'ta başlayan yuvalama dönemi 10 Ağustos'a kadar sürdü. Bu süre zarfında 286 yuva oluştu ve bu yuvaların tamamını koruma amacıyla kafesledik. Yuva ve yavru sayısında önceki yıllara göre büyük artış yaşadık" dedi.

'17 BİN 323 YAVRU DENİZE ULAŞTI'

Yuva, yuvadan çıkış ve denize ulaşma ortalamalarında önceki yılların üzerine çıkıldığını belirten Prof. Dr. Başkale, "Geçen yıllarda sahilde en fazla 254 yuva sayılırken, bu sene sayı 286'ya ulaşıldı. Tüm zamanların en çok yuva sayısına ulaştık. Yuvalara bırakılan yumurta sayısı önceki yıllarda ortalama 14 bin 433 iken bu sene 21 bin 821'e çıktı. Bu yumurtalardan 17 bin 421 yavru çıkışı olurken, 17 bin 323'ü denize ulaştı. Yavru çıkış ortalaması önceki senelerde yüzde 42 iken bu sene yüzde 79'a ulaştı" diye konuştu.

'ÖLÜM SEBEPLERİ BALIKÇILIK VE TEKNE ÇARPMASI'

Patara'da kumsalın kum tepeleriyle çevrili olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Başkale, "Burada oluşan kum erozyonu ve kum fırtınaları üreme alanında olumsuzluklara neden oluyor. Bunlar doğal sebepler, ancak ölü yavrularda ve ölüp karaya vuran erişkin caretta carettalar üzerinde merkezimizde araştırma yapıyoruz. Araştırmalar neticesinde bu kaplumbağaların ölüm sebeplerinin çoğunluğunun balıkçılık faaliyetleri ve tekne çarpmalarından kaynaklandığını gördük" dedi.

'PATARA'DA DOĞAN YAVRULAR DİŞİ EĞİLİMLİ'

Kaplumbağaların geleceği için bu seneki rakamların memnun edici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eyüp Başkale, "Sahile yumurtasını bırakan 64 deniz kaplumbağasına, bir sonraki yuvalama dönemlerinde de takip edilebilmesi için markalama işlemi yapıldı. Yuvadan çıkan yavrular üzerinde cinsiyetlerini belirlemek için bazı çalışmalar yaptık. Patara'da doğan yavruların yüzde 70'e yakını dişi olarak dünyaya geliyor. Bu da Patara'nın dişi eğilimli bir popülasyona sahip olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

PLAJA GECE GİRİŞ YASAK

Patara Plajı'nın saat 20.00'den 08.00'e kadar caretta caretta kaplumbağalarına ait olduğunu ve insan girişinin yasak olduğunu belirten Dr. Başkale, şunları kaydetti: "Onların yaşam alanı. Sabah sekizden akşam sekize kadar da insanlara ait. Bu kurallar plajın giriş yolundan itibaren levhalardaki uyarıcı yazılarla hatırlatılıyor. Buna rağmen insanlar, akşamları sahile giriyor. Kamp yapıp, ışık yakıyor. Bazen motosikletle bile giren oluyor. Biz vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Caretta caretta kaplumbağaları, dünyada nesli tükenmekte olan canlılar. Koruma altında. Ayrıca Patara Plajı'nın ve ülkemizin bir zenginliği. Bu konuda duyarlı olsunlar. Yuvalama döneminde geceleri plaja girmesinler. Yuvalarla oynamasınlar."