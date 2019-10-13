Sonbahar’da detoks başkadır

BUGÜN NELER OLDU

Sonbahar detoks yapmak için çok ideal bir mevsimdir; yazın fazla yenen yemekleri, alınan kilolar, bolca içilen içkileri, geç saatlere kadar uykusuz kalınmış yaz gecelerinin yorgunluğunu atıp, bağışıklık sistemini güçlendirerek kış aylarına hazırlanmayı en güzel sonbahar aylarında yapabilirsiniz. Lux* Bodrum Resort & Residence, sonbaharın dingin ve ılık günlerini tercih eden misafirlerine, tüm beklentilerin karşılandığı kişiye özel Wellness deneyimleri sunuyor. Otelin "Vitalica Wellness" sağlıklı yaşam merkezinde seçebileceğiniz birçok bakım ve sağlık paketi bulunuyor. Kasım sonuna kadar hizmetinizde olan bu wellness cennetinde doktor kontrolünde uygulanan çok sayıda tedavi, uygulama ve özel alan var.