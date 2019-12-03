Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'i keşfe çıkın!

1. GAZİANTEP KALESİ

Ne zaman ve kimler tarafından inşa edildiği konusunda kesin bir bilgi bulunmayan Gaziantep Kalesi, ülkemizde ayakta kalmış kalelerin en güzellerinden biri olarak anılıyor. Şehir merkezindeki Alleben Deresi'nin güneyinde yer alan bir tepe üzerinde yükselen kalenin Roma Dönemi'nden itibaren yoğun şekilde kullanıldığı biliniyor. Tarihi yapının zindanlarının bulunduğu galeri bölümünde açılan "Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi" şehrin savunmasına dair heykellere ve rölyeflere ev sahipliği yapıyor.

2. ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

Tarihi seven bireylerin Gaziantep gezilecek yerler listelerinde yer verdikleri müze içerisinde Nizip İlçesi'ndeki Birecik Baraj Gölü kıyısında bulunan Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan mozaikler sergileniyor. Şehitkâmil İlçesi'ndeki kültürel alan gerek yapısal özelikleri, gerekse de barındırdığı eserler açısından dünyanın en önemli müzelerinden biri sayılıyor. 2011 yılında açılan müzeye şehrin her yerinden toplu ulaşım araçları ile rahatça ulaşabilirsiniz. Mozaik müzesini müzekart ile ücretsiz gezebilirsiniz.

3. BAKIRCILAR ÇARŞISI

Gaziantep'in yüzlerce yıllık geçmişe sahip bakır işçiliğinin nadide örneklerini Şahinbey İlçesi'ndeki tarihi kapalı çarşıda bulabilirsiniz. Şehrin en eski alışveriş alanı olan çarşıda el işi bakır eşya, baharat, kutnu kumaşı, yemeni gibi birçok ürün yıl boyunca turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Son yıllarda yapılan restorasyon çalışmaları ile görünümü iyileştirilen tarihi yapıdaki dükkanlar pazar günleri hariç haftanın her günü müşterilerini ağırlıyor.

4. BAYAZHAN GAZİANTEP KENT MÜZESİ

1909 yılında Bayaz Ahmet Efendi tarafından yaptırılan Bayazhan içerisinde bulunan Gaziantep Kent Müzesi sesli ve elektronik rehber seçenekleri ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Her odasında farklı konuya yer verilen müzede gösterilen kısa filmleri izleyerek şehrin tarihi, kültürü, yöresel el sanatları, fıstık tarımı gibi konularda bilgiler edinebilirsiniz. Müzede ayrıca Gaziantep Kalesi ve çevresindeki Kültür Yolu başta olmak üzere kentin simgesi 5 yapının maketleri sergileniyor.

5. ZEUGMA ANTİK KENTİ (BELKIS KÖYÜ)

Nizip İlçesi'nin 10 km doğusundaki Belkıs Köyü sınırları içerisinde yer alan antik kentin tarihi Makedonya İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. Fırat Nehri'nin en sığ noktasında bulunması nedeni ile uzun süre önemli bir ticaret merkezi olarak varlığını sürdüren Zeugma'nın Roma döneminden kalma dünyaca ünlü mozaikleri 2011 yılından beri Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Dilerseniz antik kent civarındaki tekne turlarına katılarak nehirde yüzebilir veya çevreyi fotoğraflayabilirsiniz.

6.TARİHİ ANTEP EVLERİ (BEY MAHALLESİ)

Bey Mahallesi'nde bulunan Tarihi Antep Evleri kendilerine özgü mimarileri ile şehri ziyarete gelen tatilcilerin Gaziantep gezilecek yerler listelerinde kendilerine yer buluyor. Havara veya keymıh adı verilen kalkerli taşlar kullanılarak inşa edilen evlerin ocaklık, mahzen, gelin odası, çeşme, hayat (avlu) bölümleri görülmeye değer bölümleri olarak öne çıkıyor. Bir kısmı butik otel olarak ziyaretçilerini ağırlayan evlerden biri Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi olarak kullanılıyor.

7.TARİHİ ANTEP EVLERİ (BEY MAHALLESİ)

Bey Mahallesi'nde bulunan Tarihi Antep Evleri kendilerine özgü mimarileri ile şehri ziyarete gelen tatilcilerin Gaziantep gezilecek yerler listelerinde kendilerine yer buluyor. Havara veya keymıh adı verilen kalkerli taşlar kullanılarak inşa edilen evlerin ocaklık, mahzen, gelin odası, çeşme, hayat (avlu) bölümleri görülmeye değer bölümleri olarak öne çıkıyor. Bir kısmı butik otel olarak ziyaretçilerini ağırlayan evlerden biri Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi olarak kullanılıyor.