Kaçkarlar’da heliski heyecanı

Dünyanın dört bir yanından Rize'ye gelecek macera tutkunları, helikopterle bırakıldıkları dağların tepesindeki zorlu ve dik yamaçlardan kayarak adrenalin dolu anlar yaşayacak. Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan helikopterle kayak sporu heliski, Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştiriliyor. Çamlıhemşin ilçesinde 10 yıldır devam eden heliski sporu için başta İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, ABD ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden yaklaşık 250 sporcunun bu yıl Kaçkarlar'a gelmesi bekleniyor. Kişi başı haftalık 7 bin euro'yu bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkarlar'ın zorlu ve dik yamaçlarında adrenalin hissini doyasıya yaşıyor. İki helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere iniyor. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayıyor.Toroslar'ın 1453 rakımlı Arslanköy yaylasında bu hafta sonu Toroslar Kar Festivali gerçekleşiyor. Kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterilerinin yer alacağı festivalde ünlü rapçi Eypio da sahne alacak.Yarıyıl tatiliyle birlikte kayak merkezlerine olan ilgi de arttı. Kar kalınlığı açısından Kartepe 154 santimle kayakseverlerin yüzünü güldürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar kalınlığı Kartalkaya'da 150, Uludağ'da 132, Erciyes'te 99, Ilgaz ve Davraz'da 93, Palandöken'de 78 ve Sarıkamış'ta ise 55 santimetre olarak ölçüldü.

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