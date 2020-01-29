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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan son dakika açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'de ortaya çıkan Korona virüsüyle ilgili, "Genel turizm açısından 'nin hedeflerini etkilemez. Tabii Çin pazarı bizim için önemli, burada gelişim bekliyoruz." dedi.

İHA Turizm
Giriş Tarihi: 29.1.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 12:15 ABONE OL
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan son dakika korona virüsü açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin'de ortaya çıkan Korona virüsüyle ilgili, "Genel turizm açısından Türkiye'nin hedeflerini etkilemez. Tabii Çin pazarı bizim için önemli, burada gelişim bekliyoruz. Türkiye'nin turizmde 2020 hedeflerini sadece Çin'de yaşanan gelişmeler etkilemez.

"2020 HEDEFLERİMİZİ ETKİLEMEZ"

Artık biz pazar çeşitlemesine çok önem veren bir ülkeyiz. Bir noktadan yoğun turist almıyoruz. Çinli turist sayısına baktığımızda da 58 milyonluk bir turizm hedefimizi gördüğünüz zaman sonucu değiştirmeyecektir. 2020 hedeflerimizi etkilemez" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan son dakika korona virüsü açıklaması
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