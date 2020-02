Karnavala davetlisiniz

Dünyaca ünlü Venedik Karnavalı 8 Şubat'ta başladı, 25 Şubat'ta sona erecek. Rio Karnavalı ise 21-26 Şubat günlerinde gerçekleşiyor. Mardi Gras ise 25 Şubat'ta.25 Şubat'ta gerçekleşen Mardi Gras, New Orleanslıların gün boyunca yiyip içip eğlendikleri bir sokak karnavalı. Karnaval kapsamında süslü arabalarla kostümlü geçitler ve temalı partiler düzenleniyor. Karnavala ücret ödemeden herkes katılabiliyor.Çiçekler ve dev sahne figürlerini konseptinde barındıran Nice Karnavalı'nın geçmişi 13. yüzyıla dayanıyor. Teması her yıl değişen karnaval üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm o yılki temayı içeren renkli karnaval geçidiyle başlıyor. Dev figürlü şovların ardından ikinci bölüm Nice'te yerel olarak yetiştirilen çiçeklerin sergilendiği geçit. Üçüncü bölüm ise ışık gösterilerinden oluşuyor. Karnaval havai fişek gösterileri ve çiçek savaşları ile sonlanıyor. Karnaval bittikten bir ay sonra bile şehirdeki çiçek kokusunun hâlâ devam ettiği söyleniyor. Bu yıl 'Modanın Kralı' temasıyla gerçekleşecek Nice Karnavalı, 15 Şubat'ta başlıyor. Bu arada şehre ayrı bir enerji getiren karnaval için Nice'li aileler aylarca uğraşıyor, birbirinden renkli dev maketleri onlar hazırlıyorlar.Rio'yu renk cümbüşüne çeviren Rio Karnavalı 1723 yılından beri kutlanıyor. Renkli kostümler bu eğlencenin vazgeçilmezleri arasında. Aynı zamanda bu karnavalda samba okulları dans gösterileriyle kendi aralarında yarışıyorlar. Kentin her semtinde bulunan bu okullar arasından finale sadece 14 okul kalıyor. 21-26 Şubat arasında beş gün 24 saat devam eden karnavalın blocos yani sokak partileri çok meşhur. Samba Geçidi'ne izleyici olarak katılmak için bilet almak gerekiyor. Ya da okullardan birinin geçidine de katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken okulun kostümünü almak ve geçit günü doğru yerde, doğru zamanda bulunmak. Karnavalın baloları da büyük ilgi görüyor. Baloların özelliği hepsinin bir kıyafet kodunun olması.Venedik Festivali (Carnevale di Venezia) 13. yüzyıldan bu yana İtalya'nın ünlü şehrini dev bir maskeli baloya çeviriyor. Şubat ayı boyunca San Marco başta olmak üzere şehrin meydanları görkemli maskeler takan ve barok kostümler giyen Venediklilerle doluyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler de aynı şekilde karnavalın keyfini çıkarıyor. Korona virüsü nedeniyle bu sene turist sayısında azalma olsa da 8 Şubat'ta başlayan karnaval tüm görkemiyle devam ediyor. Karnavalın bu yılki teması Oyun, Aşk ve Çılgınlık olarak açıklandı. Program 150 etkinlikten oluşuyor. Konserler, partiler, dans gösterileri, sergiler, gösteriler ve atölyeler 25 Şubat'a kadar devam edecek. 18. yüzyılda bir Türk akrobatın San Marco'da ip üzerinde yürümesinin ardından bu etkinlik karnavalın açılış geleneği haline gelmiş. Günümüzde bir önceki yılın güzellik kraliçesi karnaval kostümü ile zipline yapıyor. Kostümlü geçitler yine her gün San Marco'da gerçekleşiyor. Bu geçitlere ücretsiz olarak katılmak mümkün. Görkemli Venedik saraylarındaki maskeli balolara katılım ise ücretli.

