Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Seyahat Haberleri Posof yılın ilk kar yağışı ile beyaza büründü

Posof yılın ilk kar yağışı ile beyaza büründü

Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı. 'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 16:14 Son Güncelleme: 5.10.2020 17:00 ABONE OL
Posof yılın ilk kar yağışı ile beyaza büründü

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

Ardahan'da gün içinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2550 rakımlı Ulgar Dağı Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı | Video

BUZLANMAYA KARŞI UYARDI

Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.

Ordu’nun yeni turizm cazibesi: Hoynat adası

ARKADAŞINA GÖNDER
Posof yılın ilk kar yağışı ile beyaza büründü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA