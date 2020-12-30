Aşı turizme umut oldu

Tarihinin en zor yılını geçiren Türk turizm sektörü, 2020'yi kapatmaya hazırlanıyor. 2021 sezonu için kolları sıvayan turizm sektörü, önümüzdeki yıla umutlu bakıyor. Özellikle aşının bulunmasıyla turizmde bahar havasının esmeye başladığını belirten sektör temsilcileri, gelecek yılın 2020'den çok daha iyi geçeceği konusunda hemfikir. Aşının gündeme gelmesiyle birlikte turizmde pozitif bir hava estiğini anlatan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Beklentimiz, yılın ikinci yarısından sonra yavaş yavaş tekrar işlerin açılmaya başlayacağı ve sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönünde. Kamu-özel sektör işbirliği ile atılacak adımlar sonrasında turizmin hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına en güçlü desteği verecek sektör olacağına inanıyoruz" dedi.Tüm umut ve beklentilerinin pandemiyi geride bırakarak 2021'in ikinci yarısından sonra yeniden ekonominin lokomotif sektörü haline gelebilmek olduğunu kaydeden Eresin, şöyle devam etti: "Bugünlerde sektör açısından sürekli negatif konuşuyoruz ama 2021 ve sonrası yıllar için sektöre yönelik umut doluyuz. 2021'den sonra Türkiye için de dünya için de turizm sektörünün çok büyük bir ivme ile yukarı çıkacağını umuyoruz. Herkes pandemiden çok sıkıldı. İnsanlar bir an önce seyahate çıkmak istiyorlar ve bunun için planlar yapıyor. Arama motorlarının raporlarına göre başta İstanbul ve Türkiye bugünlerde çok fazla gündemde. Dolayısıyla haziran, temmuz sonrası turizm sektörünün yeniden toparlanmaya başlayacağına inanıyoruz."Pandemi sonrası döneme de şimdiden hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çeken Eresin, bu konuda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) başlattığı etkin tanıtım çalışmalarını sürdürmesinin çok olumlu sonuçları olacağını kaydetti. Eresin, "Pandemi sonrası döneme hazırlık ve çeşitli ülkelerin turizm pazarlarındaki payımızı artırmak amacıyla, TGA ve sektör temsilcilerinin tanıtım seferberliği ve pazarlama çalışmalarını en verimli olabilecek düzeye çıkarmalarında fayda görüyoruz" diye konuştu.Önceliklerinin insan sağlığı olduğunun altını çizen Eresin, "İkinci önceliğimiz de işletmelerimizi ayakta tutabilmek. Dolayısıyla da sektörde çalışan yetişmiş insan kaynağımızı koruyabilmek. Bu nedenle sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni desteklerin sağlanması bizler için çok önemli" dedi. 2021 yılında da desteklenmesi halinde turizmin ekonomiye güçlü katkılar sunacağını anlatan Eresin, şöyle devam etti: "Sektörümüzün bu süreci atlatabilmesi için halihazırda bu yıl sonuna kadar geçerli olan KDV indirimlerinin, normalleşme desteğinin, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi istihdam ile vergisel uygulamaların 2021'de de devam etmesi bizim için çok önemli."