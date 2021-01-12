Nusaybin Mor Evgin Manastırı ve Marin Harabelerini turizme kazandırılacak

Nusaybin Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan başkanlığında kırsal mahallemizde bulunan Mor Evgin Manastırı ile Marin Harabelerini Turizme kazandırma toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Temizkan başkanlığında yapılan toplantıya, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, Mardin Müzesi Müdürü Gani Tarkan, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nicholas Al-Jeloo, Mimar Rabia Daş ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Nusaybin Temsilcisi İlyas Aydın katıldı.

Mor Evgin ve Marin Harabelerinden yaptıkları incelemeler sonrası yapılması gereken çalışmaların ele alındığı toplantıda, her iki kültürel mekanın tarihi ve kültürel önemine değinildi.

Toplantıda, Mor Evgin ve Marin Harabelerinin turizme kazandırılması ve tanıtılması amacıyla yapılacak çalışmalar konusunda görüşler tartışıldı.