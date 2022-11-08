Balıkesir’in uluslararası tanıtımında yeni bir değer: Aeneas Kültür Rotası

BAÜN Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Köroğlu'nun moderatörlüğünü yürüttüğü panelde; Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından onaylanan ve Türkiye'den başlayan ilk deniz rotası olma özelliği ile Balıkesir'in tanıtımına büyük katkı sağlaması beklenen Aeneas Kültür Rotası hakkında değerlendirmeler gerçekleştirildi. Etkinlikte ilk olarak panel konuşmacılarından; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe "Troya Savaşı ve Aeneas", Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümünden Doç. Dr. Canan Tanrısever "Turizmin Çeşitlendirilmesinde Dünden Bugüne Kültür Rotaları", Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürü Aytekin Yılmaz "Aeneas Kültür Rotası ve Balıkesir", Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Müşterioğlu da "Kültürel Mirasın Turizmdeki Yeri" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

KÜLTÜR ROTASI

Türkiye ile birlikte beş ülkenin dahil olduğu Aeneas Kültür Rotası'nın, Balıkesir ve Türkiye için uluslararası nitelikte kültürel ve turistik bir değer olarak önemine vurgu yapılan panelde ayrıca; Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak ve Balıkesir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Tülin Akgül tarafından konu hakkında yapılmakta olan güncel çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Soru ve cevap bölümü ile devam eden panelin sonunda, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından konu hakkında değerlendirme konuşmaları yapıldı.

ZENGİN COĞRAFYA

Yaptığı değerlendirme konuşmasında Aeneas Kültür Rotası'nın Balıkesir ve Türkiye için önemine dikkat çeken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bölgenin zengin coğrafyasının kültürel ve tarihi değerleri ile zenginliğini ortaya koyma hedefleri doğrultusunda şimdiye kadar yapılanları ve konu hakkında gelecek hedeflerini anlattı. Tüm ilgili paydaş kurumlar ile iş birliği içerisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekleriyle çalıştıklarını dile getiren Vali Şıldak, bu çerçevede bölge için hayal edilenlerin kısa bir süre içerisinde gerçekleştireceğine inandığını belirtti. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da yaptığı değerlendirme konuşmasında üniversite olarak şehirle iş birliği çalışmalarına verdikleri öneme değinerek, Aeneas Kültür Rotası faaliyetlerinde de üniversite olarak gereken katkıyı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.