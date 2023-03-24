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Giriş Tarihi: 24.3.2023 12:01

Rüya yolculukta, sezon kapandı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Rüya yolculukta, sezon kapandı

Turistik Doğu Ekspresi, 2023 yılı sezonunu düzenlediği 86 seferle tamamlamış oldu. Dünyanın en güzel rotaları arasında gösterilen ekspres, 2022-2023 sezonunda 20 bin 936 yolcu taşıdı.

Ankara-Kars güzergahında kış aylarında rüya yolculuk olarak değerlendirilen Doğu Ekspresinini turistlik modeli sezonu kapattı. Dünyanın trenle seyehat edilebilecek en iyi ilk 4 rotası arasında gösterilen ekspres, kış sezonu boyunca haftada üç gün karşılıklı işleyen yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan sistemle bölge turizmine hareket getirdi. Ankara'dan hareket ederek sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından bin 300 kilometrelik yol katederek Kars'a varan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 sezonu ilk seferine 12 Aralık 2022'de Ankara'dan başladı. 22 Mart 2023'te sona eren sezonda karşılıklı olarak 86 sefer yapan tren, 20 bin 936 yolcuyu taşıdı. Sadece yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, İliç, Erzurum, Divriği ve Sivas'ta yaklaşık 3'er saatlik molalar vererek, yolculara bu yörelerdeki tarihi ve kültürel varlıkları görme imkanı sağladı. Ankara'dan Pazartesi, Çarşamba, Cuma; Kars'tan Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri düzenlenen seferlerle tren, misafirlerine çeşitli lezzetleri, tarihi mekanları ve doğasını keşfetme imkanı sundu.

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Rüya yolculukta, sezon kapandı
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