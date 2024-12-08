Karadağ’ın keşfedilmemiş hazinesi Bar

Zaman makinesi henüz icat edilmedi ancak zamanda yolculuk yapmak çok da uzak değil aslında... Cilalı Taş Devri'nden Slavlara, Bizanslılardan, Venedik ve Osmanlı'ya kadar uzanan zamanda bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Cevabınız "Evet" ise rotamız belli. Karadağ'ın çok da keşfedilmemiş bir hazinesi olan Bar şehri! Balkanların son dönemde öne çıkan bu şirin sahil kentinde Adriyatik Denizi'nin göz alıcı maviliğinde kaybolurken şehre 4 kilometre uzaklıktaki 'Stari Bar' adı verilen eski şehirde ise tarihin dehlizlerinde eşsiz bir yolculuğa çıkacaksınız.Portakal, nar, zeytin ağaçlarının arasından kısa bir yolculuk sonrasında ulaştığımız 'Stari Bar' yani eski şehir, bugünün tarihe açılan kapısı gibi. Rumija Dağı'nın eteğindeki dar ve taş döşeli sokaklarıyla daha ilk adımda sizi eşsiz bir yolculuğa çıkaran bu şehir, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyor hemen her noktasında. Öyle ki daha şehre adım atar atmaz karşınıza çıkan kiliseler ve camiler farklı dinlere mahsup kişilerin nasıl da kardeşçe yaşadığını anlatıyor insanlığa...Şehrin en dikkat çeken yapısı ise Stari Kalesi... Büyük bir kısmı yıkılan kalenin surları hâlâ ayakta. Sağımızda yüksek kale duvarları ve burçlar, solumuzda sıra sıra dizilmiş küçük ve nostaljik mekânlarda dükkânlar ve lokantalar arasında tırmanıyoruz kale kapısına. Devasa kapıdan içeri girer girmez binlerce yıl geçmişe adım atıyoruz adeta. Venedikliler döneminde yapılan bu eşsiz yapı zamanın darbesini yemiş olsa da hâlâ dimdik ayakta.Yokuş yukarı tırmanırken, 15. yüzyılda inşa edilen St. George Kilisesi, Osmanlı'nın izlerini taşıyan camiler, çeşmeler, bir bölümü hâlâ ayak- ayakta olan evler ne hikâyeler anlatıyor duyanlara... ta Kale içinde yer alan ve hâlâ sapasağlam ayakta kalan Saat Kulesi bu anıların başkahramanı gibi... Binlerce yıldır akan zamanı mı anlatıyor yoksa zaman duruyor da bize onu mu kanıtlıyordu aslında? Stari Bar'da Arnavut kaldırımlı sokak- sokaklar ve taş yapıların arasından geçerken tarihin lar derinlerine dalıp gitmemek neredeyse imkânsız. Hele bir de şehrin üstüne günbatımı düşmüşse... Asla unutmayacağınız anılar heybenizde, güneşi selamlayarak dönersiniz günümüze...Bir ağaç düşünün... Kocaman, yaşlı ama dimdik ayakta... İşte o ağaç, Karadağ'da Bar şehrinde ziyaretçilerini bekliyor. Avrupa'nın en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip bu doğa harikasını Bar'a gittiğinizde mutlaka görmelisiniz. Etrafı taşlarla çevrilerek koruma altına alınmış bu koca ağacın gölgesinde biraz soluklanırken ağacın fısıldadıklarına da kulak verin... Kim bilir belki size de anlatır bu şehrin binlerce yıllık sırlarını...DERİN BİR NEFES ALINDerin tarihinin yanında eşsiz plajlara da sahip olan Bar şehrinde 44 kilometreden fazla sahil şeridi bulunuyor. Bunun 9 kilometreden fazlasında ise 20 tane plaj mevcut. Şehrin kuzeyinde 1.100 metrelik Canj kumsalı yer alırken güneyinde ise 1.200 metrelik uzunluğu, restoranları ve barlarıyla Maljevik plajı yer alıyor. Çam ağaçlarıyla çevrili olan Zukotrlica plajı ise sizi dinlendirirken derin bir nefes de aldıracak.Bar, Karadağ'ın sahil kasabalarından biri olduğu için deniz mahsullerinin servis edildiği pek çok restoranla karşılaşacaksınız. Mevsimine göre balık çeşitleri, ahtapot, karides, ıstakoz, midye ve çok daha fazlası için yapmanız gereken tek şey balık restoranlarından birine girmek, sandalyenize yaslanıp menüden damağınıza en uygun olan deniz mahsullerinden birini seçmek! Ancak deniz mahsulleri sevmiyorsanız hiç üzülmeyin. Çünkü bu şehirde Balkan mutfağından Osmanlı mutfağına, İtalyan mutfağından Akdeniz mutfağına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Peki buranın nesi meşhur derseniz hiç şüphesiz nar suyu derim. Bar'a kadar gelmişken nar suyu içmeden dönmeyin.Bir liman kenti olan Bar, ülkenin hem ticaret hem de turizm bölgesi. Hatta aynı zamanda Karadağ'ın deniz ticaretiyle dünyaya açılan kapısı da tam olarak burası! O nedenle son dönemde yatırımcıların da gözdesi olan bu şirin şehirde dünyanın hemen her yerinden binlerce insan konut alıyor. Karadağ'ın gözde turistik destinasyonları Budva ve Kotor'a göre hâlâ uygun fiyatlar sunan şehir, birbirinden güzel yeni konutlara ev sahipliği yapıyor.